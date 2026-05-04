WhatsApp променя облика си заради Apple

Meta се готви да пусне мащабна промяна в дизайна на своята водеща платформа за съобщения – WhatsApp. Вдъхновена от най-новия дизайнерски език „Liquid Glass“ на Apple, въведен в последните актуализации на iOS, приложението се отклонява от традиционното си оформление. Първите прототипи на това обновяване на интерфейса бяха забелязани за пръв път в края на миналата година, като бяха приложени постепенни промени в стила на главния екран за чат, за да се проучи реакцията на потребителите.

Последните доклади от екипа за наблюдение на разработката в WABetaInfo сочат, че производителят в момента поставя последните щрихи върху напълно преработена среда в чата. Предстоящите промени включват плаваща лента за чат, която е отделена от долната част на дисплея, с полупрозрачно, матирано покритие, което динамично се адаптира към съдържанието под нея. Освен това лентата за навигация ще се откаже от солидния си, традиционен вид в полза на прозрачно покритие, създавайки ефект на дълбочина на слоевете, който е в съответствие със съвременните тенденции в операционните системи.

Въпреки вълнението около тези усъвършенствани дизайнерски функции, потребителите ще трябва да проявят търпение, преди да ги видят на собствените си устройства. Meta подхожда много внимателно към това внедряване, като предпочита да усъвършенства всеки цифров превключвател и анимация, преди да ги пусне за широката публика. Към момента актуализираните елементи на интерфейса не са достъпни дори за бета тестерите, като остават ограничени до вътрешни среди за разработка. Тази стратегия гарантира изключително изпипано и унифицирано потребителско преживяване навсякъде, като предотвратява несъответствия в компонентите, когато окончателната актуализация бъде пусната за обикновените потребители.