Около 200 автономни таксита блокираха внезапно в Китай

2 Май, 2026 11:30 888 5

Местните власти спряха да издават разрешителни за нови операции

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Бързото разпространение на автономната мобилност в Китай се сблъска с най-сериозното си регулаторно препятствие до момента. След катастрофална системна повреда в края на миналия месец, в резултат на която около двеста роботизирани таксита „Baidu Apollo Go“ останаха блокирани по улиците на Ухан. Инцидентът блокира трафика по основните пътни артерии и магистрали, затваряйки пътниците в превозните средства и предизвиквайки поредица от леки сблъсъци, преди местната полиция и персоналът на Apollo Go да успеят да се намесят и да откарат повредените превозни средства.

В отговор на прекъсването Министерството на промишлеността и информационните технологии, заедно с Министерството на транспорта и Администрацията за киберпространството, свикаха спешно заседание с осем от водещите фирми за автономно шофиране в страната. Регулаторните органи наредиха на всички оператори да проведат цялостни самопроверки и да засилят протоколите за мониторинг на безопасността, за да гарантират, че подобна мрежова повреда няма да се повтори. Въпреки че съществуващите автопаркове имат разрешение да продължат да оперират в определени пилотни зони, замразяването на разрешителните не позволява на компаниите да разширяват услугите си в нови градове или да добавят повече превозни средства към настоящите маршрути, докато не приключи прегледът – решение, което се очаква не по-рано от края на май.

За конкуренти като Pony.ai и WeRide бизнесът продължава както обикновено, като техните съответни автопаркове с безпилотни автомобили продължават да работят нормално в големи метрополиси, включително Пекин, Шанхай и Гуанджоу. Въпреки това, спирането служи като строго напомняне за деликатния баланс между ускоряването на технологичните иновации и осигуряването на обществената безопасност в гъсто населените градски райони. Тъй като Ухан служи като най-голямото тестово поле за търговските автономни операции на Baidu, този случай отново предизвика обществен и регулаторен интерес по отношение на резервираността на системата и механизмите за аварийно резервиране.

Докато анализаторите оценяват финансовото и оперативното въздействие на спирането, по-широката амбиция за внедряване на 500 000 роботизирани таксита до 2030 година остава в центъра на вниманието на индустрията. Caocao и други доставчици на мобилни услуги продължават да развиват инфраструктурата си, но прекъсването в Ухан показва, че един-единствен алгоритмичен или мрежов проблем може временно да блокира пазар, струващ милиарди долари. Baidu работи активно с местните власти, за да установи основната причина за проблема, въпреки че компанията все още не е дала изчерпателно техническо обяснение защо превозните средства едновременно са загубили връзка и са задействали процедурите си за безопасно спиране в разгара на движението.


  • 1 Тодор

    3 0 Отговор
    Ухан! Фанал ги е ковида

    Коментиран от #3

    11:47 02.05.2026

  • 2 ИВАН

    2 1 Отговор
    Пренаселена е земята, толкова химия, толкова войни, замърсен въздух ... чак и електрониката полудява.

    11:53 02.05.2026

  • 3 Стерс-тест

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тодор":

    Проверяват какво ще стане като спрат едновременно..

    12:02 02.05.2026

  • 4 Навреме

    1 0 Отговор
    Вссе пак са спрели,ако беше в друга държава щяха да се тряскат една друга.

    12:12 02.05.2026

  • 5 ТЕЗИ ЖИВЕЯТ В ДРУГА РЕАЛНОСТ

    1 0 Отговор
    И проблемите им са от друга реалност.

    12:36 02.05.2026