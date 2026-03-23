Какво трябва да проверите в колата си след зимата?

Зимата официално е в огледалото за задно виждане, но суровите ѝ следи често остават скрити под предния капак и по ходовата част на автомобила. След месеци, прекарани в борба с ледени коловози, агресивни химикали по асфалта и безкрайни цикли на загряване на място, вашата машина има нужда от сериозно „събуждане“. Пролетната профилактика не е просто препоръка, а задължителна стъпка, за да си спестите скъпи ремонти в разгара на летните отпуски.

Първата и най-важна задача е мащабното почистване. Не става въпрос само за блясък на боята, а за щателно измиване на дъното и подкалниците, където лугата и реагентите буквално „изяждат“ метала. Проверете каросерията за нови дефекти – дори най-малката драскотина или отчупено парченце боя от камъче може да се превърне в огнище на ръжда под влияние на пролетната влага. Не забравяйте да почистите и двигателния отсек; натрупаната мръсотия около всмукателната система и радиаторите е тихата причина за прегряване и повишен разход на гориво.

Техническото здраве на мотора зависи пряко от състоянието на течностите и филтрите. Дори да не сте достигнали пробега за обслужване, смяната на двигателното масло след зимата е разумен ход. Температурните амплитуди и кондензът влошават неговия вискозитет и окисляват състава му. Паралелно с това, подмяната на въздушния филтър и филтъра на купето ще гарантира, че двигателят и пътниците дишат чист въздух, освободен от зимните наслоявания.

Особено внимание изисква спирачната система. Постоянната работа на ABS и триенето в агресивна среда от сняг и пясък ускоряват износването на накладките и дисковете. Проверете за евентуални течове на спирачна течност, тъй като ниските температури често водят до загуба на еластичност на гумените уплътнения. Същото важи и за компонентите на окачването и кормилното управление – те са поели основния удар от дупките, скрити под локвите, и всяка хлабина трябва да бъде отстранена навреме.

Накрая, насочете поглед към електрическата система. Акумулаторът е понесъл сериозно натоварване през студените месеци, особено при кратки градски пътувания. Почистете клемите от оксидация и ги защитете със специална грес, за да си осигурите безпроблемно стартиране. Една навременна и детайлна проверка сега ще превърне шофирането през топлите месеци в удоволствие, вместо в поредица от технически главоболия.