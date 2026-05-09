ИТ специалисти доказаха, че модерните автомобили записват абсолютно всичко, което се случва с тях

Цифровият отпечатък, оставен от съвременните електромобили, се превръща в истинска златна мина за данни, показа неотдавнашен случай с тотално унищожен автомобил. ИТ специалисти успяха да се сдобият с телематичен модул от бракуван автомобил, да заобиколят физическия му корпус и да извлекат цялостна история на живота на автомобила, използвайки нищо повече от стандартни кабели и обществено достъпен софтуер. Липсата на надеждно криптиране означава, че цялото пътуване на колата – от раждането ѝ на поточната линия до последните ѝ мигове по европейските пътища – беше разкрито в рамките на няколко часа.

Извлечените GPS записи предоставиха подробен поглед върху движенията на автомобила, но най-впечатляващото откритие беше конкретна група координати във Великобритания. Чрез съпоставяне на тези времеви отметки за престой с локализирани доклади в социалните медии от същия период, изследователите успяха да потвърдят, че данните съответстват на документирана катастрофа с преобръщане. „Черната кутия“ е записала точно момента, в който колата се е преобърнала на една страна, доказвайки, че дори катастрофална механична повреда не спира бордовите компютри да записват всеки последен детайл.

Съвременните телематични модули са проектирани да бъдат постоянни свидетели на автомобила, съхранявайки всичко – от времето на стартиране на двигателя и циклите на зареждане до конкретни технически параметри за състоянието, като нива на охлаждащата течност и кодове за неизправности в емисионната система. Още по-важно е, че функцията „Event Data Recorder“ (Регистратор на данни за събития) записва телеметрични данни с висока резолюция в секундите преди сблъсъка, включително спирачна сила, ъгли на завиване и скорост. Макар тези данни да са безценни за възстановяване на инцидента и застрахователни искове, лекотата, с която са достъпни в този случай, повдига сериозни въпроси относно „правото да бъдеш забравен“ за употребявани компоненти.

Тъй като превозните средства все повече се определят от софтуер, те по същество функционират като високоскоростни мобилни сървъри. За шофьорите, загрижени за поверителността, това ниво на наблюдение е все по-голяма причина за безпокойство; веднъж след като даден модул попадне на вторичния пазар или в склад за бракувани части, личните навици и историята на пътуванията на предишния собственик могат да останат достъпни за всеки с елементарно техническо любопитство. Въпреки че производителите твърдят, че тези системи са необходими за безопасността и дистанционната диагностика, случаят с BYD Seal служи като сурово напомняне, че в ерата на свързания автомобил историята на шофирането ви може да бъде много по-трайна от самия автомобил.