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Столичният „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада

Столичният „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада

5 Юни, 2026 08:20 1 396 24

  • христо ботев-
  • акция-
  • наркоразпространение

До момента са задържани 11 души

Столичният „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичният квартал „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада – от рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 11 души - основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 7 Гост

    17 2 Отговор
    Всичко се знае. Само, че досега са ги оставили да си вършат незаконните действия.

    Коментиран от #21

    08:49 05.06.2026

  • 8 Тити на Кака

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Учител":

    На "кой" му дреме за мнението на неграмотен учител в бразилско училище?
    Марш в маалата, мургав бърборко😂😂😂

    08:51 05.06.2026

  • 9 Дангов

    9 0 Отговор
    По селата и техните махали кога. Там деца не тровят ли ?

    08:51 05.06.2026

  • 10 Да попитам

    6 6 Отговор
    Ваня Григорова ,ще защети ли своите съплеменници от резервата на команчитата .

    08:52 05.06.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    ЛЮЛИН , ЛЮЛИН - ВЕНЦИ ИПОНА И ЧЕРНОГОРЕЦА :)

    08:52 05.06.2026

  • 12 опала

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Те асфалта са го изяли! Виж снимката!

    08:53 05.06.2026

  • 13 Перифраза на Сталин

    14 2 Отговор
    Има цигани - има проблем!

    08:55 05.06.2026

  • 14 урко

    8 0 Отговор
    дайте координатите на Путин да пусне там един Орешник и ще се решат доста от проблемите на столицата

    08:58 05.06.2026

  • 15 пpocтото киpo

    6 1 Отговор
    Отекоха ми доставките на пица с кристали.

    08:59 05.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хохо Бохо

    10 0 Отговор
    Време беше. Сиган махалите са основни депа за разпространение

    09:01 05.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гост

    9 0 Отговор
    Голяма статия няма що. Това си е голо заглавие само. Тия журналистика учат. Преписват мисирките една от друга. Ама е за тва им викат мисирки. Това ми било журналисти.

    09:04 05.06.2026

  • 20 Феникс

    6 2 Отговор
    Аз съм евроатлантически наркоман, как може такова безобразие, аз сега от къде ще си купя дрога? Нали живеем в демокрация , либерален свят и пазарна икономика! :)

    Коментиран от #23

    09:06 05.06.2026

  • 21 Срещу !

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Заплащане !

    09:08 05.06.2026

  • 22 анонимен

    5 1 Отговор
    Избирателите на Новото начало .Всички схеми идват от тази партия и в ущърб на държавата

    Коментиран от #24

    09:09 05.06.2026

  • 23 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Феникс":

    Бой и на теб наркоман , докато припаднеш

    09:13 05.06.2026

  • 24 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "анонимен":

    Мис Кокорана няма да се съгласи с теб, умниче, тя обича пица с бело.

    09:13 05.06.2026