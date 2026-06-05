Столичният „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада

Столичният квартал „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада – от рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 11 души - основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 18 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гост
Коментиран от #21
08:49 05.06.2026
8 Тити на Кака
До коментар #5 от "Учител":На "кой" му дреме за мнението на неграмотен учител в бразилско училище?
Марш в маалата, мургав бърборко😂😂😂
08:51 05.06.2026
9 Дангов
08:51 05.06.2026
10 Да попитам
08:52 05.06.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
08:52 05.06.2026
12 опала
До коментар #6 от "Гост":Те асфалта са го изяли! Виж снимката!
08:53 05.06.2026
13 Перифраза на Сталин
08:55 05.06.2026
14 урко
08:58 05.06.2026
15 пpocтото киpo
08:59 05.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хохо Бохо
09:01 05.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гост
09:04 05.06.2026
20 Феникс
Коментиран от #23
09:06 05.06.2026
21 Срещу !
До коментар #7 от "Гост":Заплащане !
09:08 05.06.2026
22 анонимен
Коментиран от #24
09:09 05.06.2026
23 Гост
До коментар #20 от "Феникс":Бой и на теб наркоман , докато припаднеш
09:13 05.06.2026
24 Тити на Кака
До коментар #22 от "анонимен":Мис Кокорана няма да се съгласи с теб, умниче, тя обича пица с бело.
09:13 05.06.2026