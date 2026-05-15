4 думи, които по-добре никога да не търсите в Google

15 Май, 2026 09:42 2 676 18

Изображенията, които търсачката генерира, могат да причинят траен дискомфорт

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

В свят, в който Google е отговорът на всичко със своите 106 милиарда посещения месечно, Reddit потребители и здравни експерти съставиха списък с термини, които е по-добре да останат скрити. Причината? Изображенията, които търсачката генерира, могат да причинят траен дискомфорт.

1. Ларви (Larvae)

Звучи като невинно търсене по биология, но Google често асоциира думата с "орална миаза“. Това е състояние, при което паразити се излюпват и живеят в устната кухина на хора. Снимките на инфекцията са сред най-неприятните в мрежата.

2. Крокодил (Krokodil)

Не, не става дума за влечугото. На езика на наркозависимите това е дезоморфин – изключително опасно вещество, известно като "наркотикът на зомбитата“. Той буквално "яде“ плътта, предизвиквайки ужасяващи рани, които приличат на люспи (откъдето идва и името). Снимките от докладите на CNN и Time са потресаващи.

3. Фурние (Fournier)

Популярно френско фамилно име, което обаче крие и медицинско значение – гангрена на Фурние. Това е остра, бързо прогресираща некротична инфекция на гениталната област. Според WebMD тя е животозастрашаваща, а визуалното ѝ представяне в Google е меко казано стряскащо.

4. Арлекинова ихтиоза (Harlequin Ichthyosis)

Рядко генетично състояние на кожата при новородени. Вместо мека кожа, бебетата се раждат с дебели, ромбовидни плаки, които приличат на рибени люспи и силно деформират лицето и тялото. Медицинските кадри са изключително тежки за гледане от неспециалисти, пише businessnovinite.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 шаа

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    може това също да са ѝ фантазии, хора всякакви

    09:51 15.05.2026

  • 4 ФЕН

    22 3 Отговор
    Също така и думи или съкращения като : ГЕРБ,ДПС,КАТ,НАП,ДНСК,

    09:51 15.05.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    7 0 Отговор
    факти беге

    Коментиран от #12

    09:53 15.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ко речи?

    6 1 Отговор
    Венке, а ти какво търсиш

    Коментиран от #14

    09:58 15.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пб герб ДПС ново начало

    1 2 Отговор
    Ще ви нагласим ние глупендери

    10:02 15.05.2026

  • 10 Статистика

    8 3 Отговор
    Простите като галоши питат за всичко Гугъл. Интелигентните хора четем книги.

    Коментиран от #15, #18

    10:02 15.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзак

    6 0 Отговор
    Някои дописници неминуемо развиват тези заболявания!

    10:24 15.05.2026

  • 14 DW смърди

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ко речи?":

    Венка, понеже е извисена и доказана интелектуалка, много иска да си намери сирене и търси думичката смегма...

    11:11 15.05.2026

  • 15 ИИ гугълсърч

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Статистика":

    Думи се търсят в речника, понятия и термини - в енциклопедиите. В Гугъл само простотии, реклами и порно излиза.

    11:22 15.05.2026

  • 16 Гугъл нищо не намира

    5 0 Отговор
    Първо пробутва реклами, след това ти задрасква това дето търсиш и ти пробутва пак нещо платено

    Коментиран от #17

    11:58 15.05.2026

  • 17 Мда-даааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гугъл нищо не намира":

    За тове вече се ползва изкуствения интелект. Веднага ти дава всичко синтезирано.

    15:02 15.05.2026

  • 18 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Статистика":

    Бас държа, че не си прочел всички книги на света.

    15:03 15.05.2026