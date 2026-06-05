Любо Нейков ще става дядо

Голяма радост е настанала в семейството на Любо Нейков. Племенницата на актьора – Инна, която според близки до фамилията той приема като своя дъщеря след смъртта на брат си Цветан, е бременна и очаква първото си дете, пише hotarena.net.

Щастливата новина вече се коментира активно сред приятелите на известното семейство. Самата бъдеща майка не крие вълнението си, а Инна и дългогодишният ѝ партньор Евгени били на седмото небе от щастие. Двамата отдавна мечтаели да станат родители и още преди месеци в обкръжението им се говорело, че работят усилено за бебе. Сега мечтата им вече е факт, а младата жена е започнала трескава подготовка за най-важната роля в живота си.

Близки до Инна разкриват, че тя вече разглежда колички, детски креватчета, бебешки дрешки и всевъзможни принадлежности за новородени. Освен това е започнала да обновява гардероба си с по-удобни дрехи за бременни.

Най-развълнуван от новината безспорно е Любо Нейков. Той се грижи за Инна като за свое дете още от тийнейджърските ѝ години. Според хора от обкръжението му актьорът не спирал да споделя колко щастлив е, че семейството им ще се увеличи. От радост сияел и бащата на Любо – Иван Нейков, който ще стане прадядо. Огромно било вълнението и на 16-годишната Ана – дъщерята на актьора, която нямала търпение да стане леля.

Инна е дъщеря на покойния брат на Любо Нейков – Цветан, който почина внезапно от инфаркт преди 12 години. Трагедията разтърси цялото семейство, а тогава едва 16-годишното момиче остава без баща. Именно тогава Любо я прибира под крилото си и започва да се грижи за нея като за свое дете. Според хора от Червен бряг актьорът дори официално се водел неин настойник. Самият той никога не е обичал да говори публично по темата, но близки до фамилията разказват, че Инна винаги го е наричала „втори баща“.

„Чичо много ми помогна, но не обича да се говори за това“, признава преди години тя. Благодарение на подкрепата му Инна успява да завърши образованието си и да изгради успешна кариера.

Днес красивата брюнетка е сред най-уважаваните акушерки в „Майчин дом“. Пациентки я описват като изключително внимателен и човечен професионалист, а колегите ѝ я определят като една от най-старателните млади специалистки в болницата. Инна е завършила Медицинския университет в София и още по време на следването си знаела, че иска да работи именно с бъдещи майки.

Покрай професията си тя дори влиза и в телевизията. Появява се като статист в сериала „Откраднат живот“, а по-късно е консултант на актьорите в медицинския сериал „Вяра, Надежда, Любов“, където помага на екипа с детайли около работата в болница. Благодарение на чичо си тя познава отлично актьорските среди и често общува със звездни имена от театъра и телевизията.

Извън работата Инна е доста активна и в социалните мрежи, където споделя моменти от ежедневието си, професионалната си среда и живота с любимия си Евгени. Двамата са заедно още от тийнейджърските си години, а преди две години се сгодиха. Вече живеят самостоятелно в собствен дом, който обзавели заедно.

Наскоро младата жена се похвали и с нов домашен любимец – кученце, което според близки било подарък от бъдещия татко.

Въпреки многото професионални ангажименти Любо Нейков винаги е поставял семейството си на първо място. Колегите му разказват, че когато стане дума за Ана и Инна, актьорът напълно се променя и става изключително емоционален. Именно затова новината, че ще става дядо, била едно от най-щастливите събития за него през последните години.