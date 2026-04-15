Производителите на камиони местят заводите си в Източна Европа

Европейската тежка индустрия преминава през тектонично разместване, което чертае нова икономическа карта на континента. Притиснати от задаващата се китайска експанзия и свиващите се маржове, гигантите в производството на камиони масово "евакуират" производствените си мощности от Германия в посока Източна Европа. Този процес, макар и маскиран под корпоративния лозунг за „оптимизация“, е директен отговор на бруталната ценова война, която Пекин готви на пазара на електрически влекачи.

Китайската заплаха вече не е просто теоретична – шест марки от Изтока обявиха амбициите си да залеят пазара в Европейския съюз с електрически машини за дълги разстояния, които са с цели 30% по-евтини от европейските си аналози. В този контекст, запазването на производството в Германия, където разходите за труд са смазващи, изглежда все по-неустойчиво.

Daimler Truck и новата чешка база

Германският колос Daimler Truck вече направи своя ход, залагайки на чешкия град Хеб. Там до края на десетилетието трябва да заработи нов завод за сглобяване на камиони. Планът е амбициозен: 1000 служители ще произвеждат по 25 000 машини годишно, използвайки кабини, доставени от базата във Вьорт. Въпреки че мениджмънтът уверява в ключовата роля на германските мощности, математиката е ясна – Чехия предлага сходно качество на далеч по-разумна цена.

MAN превръща Полша в световен производствен център

Групата Traton, чрез марката MAN, отива още по-далеч в своята експанзия на изток. Клъстерът в Неполомице, край Краков, е в процес на толкова мащабно разширяване, че скоро ще се превърне в най-големия завод на MAN в света. С инвестиция от над 438 милиона евро и персонал от 3500 души, полската мощност ще може да бълва до 300 камиона на ден, включително и модели от следващо поколение.

Финансовата примка се затяга

Статистиката за 2025 г. показва защо тези ходове са неизбежни. Mercedes-Benz Trucks приключи годината с марж от едва 6,2%, а общите приходи на марката спаднаха с 4%. Подобна е ситуацията и при MAN, където въпреки лекия ръст в приходите, рентабилността се свива. Пазарите реагират хладнокръвно – докато акциите на Daimler Truck буксуват, тези на Traton поскъпнаха с 16%, именно заради успешното преориентиране към по-изгодните полски мощности.

Българският контекст и регионалната перспектива

Докато Чехия и Полша обират големите монтажни заводи, България продължава да се утвърждава като незаменим хъб за компоненти. Макар у нас все още да липсва мащабно сглобяване на цели камиони, страната ни е интегрирана в тези вериги чрез производството на електроника, окабеляване и детайли за тежкотоварния сектор. Логиката на ниските разходи, която движи заводите към Хеб и Неполомице, е същата, която прави и българските поддоставчици критично важни за оцеляването на европейските марки срещу азиатската конкуренция.

Разликата в заплащането остава "слонът в стаята". Данните на Евростат за 2025 г. са безпощадни:

Германия: 45 евро на час

Швеция: 43,1 евро на час

Чехия и Словакия: 19,8 евро на час

Полша: 19,1 евро на час

България също е на картата за нови заводи, тъй като е ясно, че разходите у нас остават сред най-конкурентните в целия блок - средният почасов разход за труд у нас в сектора е едва 12 евро, което предвещава още по-сериозен прилив на инвестиции в аутомотив сектора у нас, тъй като борбата за оцеляване на европейския камион тепърва навлиза в решителната си фаза.