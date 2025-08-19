Новини
Авто »
Tatra показа много интересни нови камиони със задвижване на всички колела

Tatra показа много интересни нови камиони със задвижване на всички колела

19 Август, 2025 14:15 1 039 1

  • tatra-
  • камиони

С новата техника ще се оборудват военни и специализирани камиони

Tatra показа много интересни нови камиони със задвижване на всички колела - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На 26-ия годишен военно-исторически фестивал в Гихелне, който се проведе в покрайнините на чешкия град Кралики, компания Tatra Trucks представи редица интересни високопроходими камиони. Акцент на изложението беше новата армейска версия на модела Force с колесна формула 4x4.

Тази машина е разработена, за да отговори на нуждите на съвременните армии, като съчетава легендарната издръжливост на Tatra с иновативни технологии. Новият Tatra Force 4x4 е оборудван с модернизиран 8-цилиндров двигател на Tatra с въздушно охлаждане. Една от най-съществените новости е собствената разработка на компанията – електронно управлявана ръчна трансмисия F-shift. Тази система премахва механичната връзка между скоростния лост и трансмисията, позволявайки по-бързо и по-прецизно превключване на предавките. Водачът може да сменя скоростите моментално, като освободи педала на съединителя веднага след като избере предавка.

Tatra показа много интересни нови камиони със задвижване на всички колела

По време на фестивала бяха показани и други впечатляващи превозни средства, които подчертават универсалността и адаптивността на шасито на Tatra. Сред тях се открояваше уникален противопожарен камион Tatra 8x8 за всякакви терени. Той разполага с бронирана кабина, която осигурява максимална безопасност на екипажа при операции в екстремни условия. Камионът е пример за това как Tatra адаптира своята доказана концепция с централна тръба и независимо окачени полуоси за различни специализирани приложения.

Tatra показа много интересни нови камиони със задвижване на всички колела

Друг забележителен експонат беше водно оръдие за специални части, базирано на шасито на Tatra Force (4x4). Тези превозни средства, често използвани за контрол на масови безредици или за гасене на горски пожари, демонстрират способността на Tatra да предоставя решения за сигурност и спасителни служби, които могат да се справят с най-трудните предизвикателства на терен.

Tatra показа много интересни нови камиони със задвижване на всички колела

С тези иновации Tatra Trucks затвърждава позицията си на водещ производител на тежки високопроходими камиони за военни и граждански цели, доказвайки, че традиционните инженерни решения могат да бъдат успешно съчетани с модерни технологии.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    7 0 Отговор
    Татра е легенда в България заради диференциала си. А за диференциала на Татра вижте снимка на Тита.

    14:26 19.08.2025