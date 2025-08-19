Tatra показа много интересни нови камиони със задвижване на всички колела

На 26-ия годишен военно-исторически фестивал в Гихелне, който се проведе в покрайнините на чешкия град Кралики, компания Tatra Trucks представи редица интересни високопроходими камиони. Акцент на изложението беше новата армейска версия на модела Force с колесна формула 4x4.

Тази машина е разработена, за да отговори на нуждите на съвременните армии, като съчетава легендарната издръжливост на Tatra с иновативни технологии. Новият Tatra Force 4x4 е оборудван с модернизиран 8-цилиндров двигател на Tatra с въздушно охлаждане. Една от най-съществените новости е собствената разработка на компанията – електронно управлявана ръчна трансмисия F-shift. Тази система премахва механичната връзка между скоростния лост и трансмисията, позволявайки по-бързо и по-прецизно превключване на предавките. Водачът може да сменя скоростите моментално, като освободи педала на съединителя веднага след като избере предавка.

По време на фестивала бяха показани и други впечатляващи превозни средства, които подчертават универсалността и адаптивността на шасито на Tatra. Сред тях се открояваше уникален противопожарен камион Tatra 8x8 за всякакви терени. Той разполага с бронирана кабина, която осигурява максимална безопасност на екипажа при операции в екстремни условия. Камионът е пример за това как Tatra адаптира своята доказана концепция с централна тръба и независимо окачени полуоси за различни специализирани приложения.

Друг забележителен експонат беше водно оръдие за специални части, базирано на шасито на Tatra Force (4x4). Тези превозни средства, често използвани за контрол на масови безредици или за гасене на горски пожари, демонстрират способността на Tatra да предоставя решения за сигурност и спасителни служби, които могат да се справят с най-трудните предизвикателства на терен.

С тези иновации Tatra Trucks затвърждава позицията си на водещ производител на тежки високопроходими камиони за военни и граждански цели, доказвайки, че традиционните инженерни решения могат да бъдат успешно съчетани с модерни технологии.