Новини
Технологии »
В Китай всеки четвърти тежкотоварен камион вече е електрифициран

В Китай всеки четвърти тежкотоварен камион вече е електрифициран

14 Август, 2025 11:59 656 4

  • китай-
  • камиони-
  • електрификация

Операторите на тежкотоварни камиони (HDV) се насочват към електрическите алтернативи заради по-ниските разходи за притежание

В Китай всеки четвърти тежкотоварен камион вече е електрифициран - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пазарът на тежкотоварни камиони в Китай отбеляза исторически етап през юни 2025 година, когато продажбите на електрифицирани превозни средства, известни като „превозни средства с нова енергия“ (NEV), достигнаха 25% от общия брой за първи път. Тази категория включва не само електрически камиони с батерии, но и такива, задвижвани с водород и дизелово-електрически плъгин хибриди.

Според Американския институт за енергийна икономика и финансов анализ (IEEAF), през първата половина на 2025-а електрифицираните превозни средства са достигнали почти 22% от вътрешния пазар, което е значителен скок спрямо 8,6% за същия период на 2024 г. Операторите на тежкотоварни камиони (HDV) се насочват към електрическите алтернативи заради по-ниските разходи за притежание, които са с между 10% и 26% по-малко в сравнение с дизеловите модели.

В Китай всеки четвърти тежкотоварен камион вече е електрифициран

През юни 2025 г. продажбите на NEV тежкотоварни камиони в Китай достигнаха рекордните 18 007 бройки, което представлява 25% от общите продажби. За първи път доставките на електрифицирани камиони значително надвишават тези на камионите с двигатели с вътрешно горене, които дълги години бяха изключително популярни в страната.

Наблюдава се интересна тенденция. С нарастването на пазарния дял на електрическите, водородните и хибридните камиони до 25%, делът на тези с двигатели с вътрешно горене е спаднал до 20%. Експертите прогнозират, че този темп на растеж може да доведе до това през следващите три години електрифицираните превозни средства да достигнат между 50% и 80% от китайския пазар.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тротинетка чат бот

    2 6 Отговор
    Тесла Семи ще завладее света.Статистически е доказано.

    12:10 14.08.2025

  • 2 Китайските стоки и продукти са вредни

    0 1 Отговор
    за здравето и живота!

    12:28 14.08.2025

  • 3 Българин

    0 0 Отговор
    Щом зелените хунвейбини завзеха позиции в Китай, то спукана им е работата на китайците.

    12:36 14.08.2025

  • 4 Електрифициран

    1 0 Отговор
    Или електрически ? И моя дизел е електрифициран !

    12:44 14.08.2025