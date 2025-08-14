В Китай всеки четвърти тежкотоварен камион вече е електрифициран

Пазарът на тежкотоварни камиони в Китай отбеляза исторически етап през юни 2025 година, когато продажбите на електрифицирани превозни средства, известни като „превозни средства с нова енергия“ (NEV), достигнаха 25% от общия брой за първи път. Тази категория включва не само електрически камиони с батерии, но и такива, задвижвани с водород и дизелово-електрически плъгин хибриди.

Според Американския институт за енергийна икономика и финансов анализ (IEEAF), през първата половина на 2025-а електрифицираните превозни средства са достигнали почти 22% от вътрешния пазар, което е значителен скок спрямо 8,6% за същия период на 2024 г. Операторите на тежкотоварни камиони (HDV) се насочват към електрическите алтернативи заради по-ниските разходи за притежание, които са с между 10% и 26% по-малко в сравнение с дизеловите модели.

През юни 2025 г. продажбите на NEV тежкотоварни камиони в Китай достигнаха рекордните 18 007 бройки, което представлява 25% от общите продажби. За първи път доставките на електрифицирани камиони значително надвишават тези на камионите с двигатели с вътрешно горене, които дълги години бяха изключително популярни в страната.

Наблюдава се интересна тенденция. С нарастването на пазарния дял на електрическите, водородните и хибридните камиони до 25%, делът на тези с двигатели с вътрешно горене е спаднал до 20%. Експертите прогнозират, че този темп на растеж може да доведе до това през следващите три години електрифицираните превозни средства да достигнат между 50% и 80% от китайския пазар.