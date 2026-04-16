Евтини китайски технологии сразиха AI суперкомпютрите в прогнозата за времето

16 Април, 2026 10:32 421 0

Пекин демонстрира как компактни платформи, работещи при стайна температура, постигат 100 пъти по-висока ефективност от американските изчислителни гиганти на стойност стотици милиони долари

Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът на суперкомпютрите и метеорологичните прогнози е изправен пред неочаквано сътресение, което може да обезцени инвестиции за стотици милиони долари. Научен екип от Китайския университет за наука и технологии и този в Хонконг хвърлиха ръкавицата на конвенционалния изкуствен интелект, доказвайки, че „прости“ квантови платформи могат да оставят в миналото днешните изчислителни гиганти.

Голямата новина не е само в скоростта, но и в цената. Докато държавни и частни структури в САЩ наливат огромни капитали в класически AI системи за метеорология, китайските изследователи твърдят, че могат да постигнат същите, а и по-добри резултати, харчейки едва 1% от тези средства. Това е истински технологичен шах с мат: компактна квантова платформа, създадена със стократно по-нисък бюджет, бие суперкомпютър с 10 000 възела по прецизност.

В сърцето на този пробив стои методът на т.нар. квантови резервоарни изчисления (Quantum Reservoir Computing – QRC). Вместо да разчитат на грубата изчислителна мощ на класическите процесори, учените използват платформа за ядрено-магнитен резонанс. Данните се кодират чрез взаимодействията на ядрени спинове в молекула кротонова киселина. Експериментът се описва метафорично като чаша кафе, в която съставките са разбъркани и оставени да достигнат естествено равновесие.

Това, което прави подхода революционен, е преминаването от чисти изчисления към сложна симулация на времеви процеси. Системата анализира времеви редове, използвайки дори шума в средата за подобряване на крайния резултат, при това работеща стабилно при стайна температура. За сравнение, решаването на подобна задача чрез традиционни невронни мрежи изисква колосално количество хардуер и енергия.

Китайското изследване, публикувано в престижното списание Physical Review Letters, маркира исторически момент. Това е първият документиран случай, в който квантова архитектура превъзхожда класическите суперкомпютри в реална задача с приложна стойност. Ако технологията се наложи, ерата на гигантските енергоемки сървърни зали за прогнозиране на времето може да приключи много по-рано от очакваното, отстъпвайки място на елегантни и икономични квантови решения.


