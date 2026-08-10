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Европейския съюз е почти готов с алтернативата на StarLink

Европейския съюз е почти готов с алтернативата на StarLink

10 Август, 2026 19:20 1 418 11

  • европейски съюз-
  • сателит-
  • starlink

Очаква се да заработи през следващото десетилетие

Европейския съюз е почти готов с алтернативата на StarLink - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Европейският съюз прави решителна крачка към цифровата независимост, като официализира плановете си за суверенна сателитна широколентова мрежа, предназначена да поддържа връзката на континента по време на кризи. С приключването на преговорите, започнали по-рано тази година, Европейската комисия подписа историческо споразумение за изпълнение заедно с Европейската космическа агенция и ключови европейски производители в аерокосмическия сектор, с което официално преминава флагманската програма IRIS² от етапа на проектиране към пълномащабно внедряване. Това историческо споразумение определя подробния архитектурен проект, плановете за производство на спътниците, изискванията към наземната инфраструктура и възлагането на услугите по изстрелване преди първоначалното разгръщане в орбита, насрочено за 2029 година.

Окончателният проект включва значително разширяване на хардуера в сравнение с ранните концепции, като се добавят 66 спътника в ниска околоземна орбита, с което основната констелация ще достигне 348 активни орбитални единици. Съгласно преработения план мрежата ще съчетае 330 спътника в ниска околоземна орбита с 18 стратегически разположени в средна околоземна орбита, за да се постигне максимално покритие. Изискванията в областта на отбраната и сигурността бяха основният катализатор за разширяването, като представителите отбелязаха, че подсилената архитектура увеличава капацитета за сигурна правителствена комуникация с 60 процента в рамките на ЕС и с 54 процента в световен мащаб, като осигурява надежден резервен слой за реагиране при извънредни ситуации, наблюдение на границите и военни операции.

Докато търговските мегаконстелации като Starlink на SpaceX експлоатират над 10 000 активни спътника, за да обслужват масовите потребителски пазари, Брюксел е определил далеч по-целенасочена роля за IRIS². Проектирана предимно като сигурна, резервирана комуникационна магистрала за държавите-членки на ЕС, както и за участващи съюзници като Норвегия и Исландия, мрежата е изградена така, че да гарантира оперативна готовност, когато наземната инфраструктура е компрометирана. Въпреки че мисиите на правителството, отбраната и службите за спешно реагиране запазват най-висок приоритет, индустриалните партньори планират в крайна сметка да разширят услугите за свързаност към бизнеса и гражданите в отдалечени райони, където традиционните наземни мрежи остават ненадеждни или изобщо липсват.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    19 2 Отговор
    "Очаква се да заработи през следващото десетилетие"

    a до три-шест месеца еСС ще го бъде ли ?

    19:35 10.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор
    "почти готов" .....очаква се да заработи
    "през следващото ДЕСЕТИЛЕТИЕ"....
    ама не е сигурно❗
    Ама е почти готов😀😀😀😀

    19:36 10.08.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 1 Отговор
    В момента работи Старлинк и руската мрежа "Рассвет", но тя е с малко спътници все още

    19:41 10.08.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 2 Отговор
    Съседна статия казва, че Русия е пуснала 16 сателита от своята система "Рассвет",
    догодина ще станат 300, а т.н. Запад може би, евентуално... следващото десетилетие...

    19:50 10.08.2026

  • 5 Някой

    2 2 Отговор
    Ами, не е. IRIS2 има друга таргетна група - ще се използва от военни и държавни институции. Не се предвижда се дава достъп на частни лица до услугите й.

    20:04 10.08.2026

  • 6 Пустиня(к)

    12 0 Отговор
    Кво са 10 години, нищо работа.😄

    20:08 10.08.2026

  • 7 Калмук

    3 0 Отговор
    "ЕвропейскиЯТ съюз ..." ... Редакторееее ???

    21:10 10.08.2026

  • 8 Еврак да се наричам...

    4 0 Отговор
    За следващите 10г евраците щели да пуснат цели 66 спътника и общия брой може би ще достигне 380 бройки. Мъск в момента има 10800 активни и планира да достигнат 42000. Европейски прогрес, как да не са горди евраците със себе си.

    21:44 10.08.2026

  • 9 Баламата

    3 1 Отговор
    Руснака пусна първите 16.Приготвил още 300 за Коледа,а Европа следващото десетилетие.Ами с какво ще ги изкара в орбита? С БМВ ли? Майко мила ,клета,за какво става въпрос????

    21:51 10.08.2026

  • 10 Долу ЕС

    1 1 Отговор
    руския вече работи!

    22:24 10.08.2026

  • 11 Да попитам

    0 0 Отговор
    от кой космодрум ще ги изпраща?

    23:01 10.08.2026