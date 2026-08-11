Краят на една ера или защо CD плейърите окончателно изчезнаха от новите автомобили

Класическият CD плейър, който в продължение на десетилетия беше неизменна част от централната конзола, вече е практически заличен от пазара на нови автомобили в САЩ. Преходът към стрийминг платформи и мултимедийни системи от ново поколение превърна физическите оптични дискове в остатък от миналото, като японският производител Subaru остана последната марка, запазваща подобна опция зад Океана.

Към момента вграден CD плейър се предлага единствено като допълнителна оборудваща опция за моделите Subaru WRX и Subaru Ascent от моделната 2026 година. Устройството се монтира в централната конзола и се предлага срещу сума от приблизително 450 долара. Всички останали представители в гамата на бранда вече преминаха към изцяло дигитални интерфейси, като дори популярният Subaru Outback загуби своето устройство за дискове при последната смяна на поколенията.

Положението на европейския пазар е идентично, макар че на Стария континент процесът бе допълнително ускорен от стриктното законодателство. Въвеждането на новия регламент за обща безопасност на Европейския съюз (GSR II) принуди производителите да спрат от продажба по-старите моделни конструкции, които единствени все още пазеха аналоговите аудио системи – сред тях бяха Suzuki Ignis, Mitsubishi Space Star и Porsche 718 Cayman. При последвалите технически актуализации заводите използваха възможността да заменят остарелите уредби с нови сензорни екрани, с което възможността за поръчка на нов автомобил с CD плейър в Европа също приключи.

Основният двигател зад тази промяна остава фундаменталното изместване на потребителското търсене към стрийминг услуги и свързаност чрез Apple CarPlay и Android Auto. От инженерингова гледна точка, премахването на физическия механизъм спестява ценно място в таблото, намалява общото тегло на превозното средство и улеснява интеграцията на по-големи дисплеи. Макар че малка група автомобилисти продължава да търси подобни аналогови решения от носталгия или поради предпочитание към качеството на физическия носител, пазарната логика окончателно наложи дигиталните формати.