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Краят на една ера или защо CD плейърите окончателно изчезнаха от новите автомобили

Краят на една ера или защо CD плейърите окончателно изчезнаха от новите автомобили

11 Август, 2026 13:50 1 229 10

  • cd player-
  • компактдиск-
  • кола

Дигиталната трансформация в автоиндустрията и новите регулации пратиха компактдисковете в историята

Краят на една ера или защо CD плейърите окончателно изчезнаха от новите автомобили - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Класическият CD плейър, който в продължение на десетилетия беше неизменна част от централната конзола, вече е практически заличен от пазара на нови автомобили в САЩ. Преходът към стрийминг платформи и мултимедийни системи от ново поколение превърна физическите оптични дискове в остатък от миналото, като японският производител Subaru остана последната марка, запазваща подобна опция зад Океана.

Към момента вграден CD плейър се предлага единствено като допълнителна оборудваща опция за моделите Subaru WRX и Subaru Ascent от моделната 2026 година. Устройството се монтира в централната конзола и се предлага срещу сума от приблизително 450 долара. Всички останали представители в гамата на бранда вече преминаха към изцяло дигитални интерфейси, като дори популярният Subaru Outback загуби своето устройство за дискове при последната смяна на поколенията.

Положението на европейския пазар е идентично, макар че на Стария континент процесът бе допълнително ускорен от стриктното законодателство. Въвеждането на новия регламент за обща безопасност на Европейския съюз (GSR II) принуди производителите да спрат от продажба по-старите моделни конструкции, които единствени все още пазеха аналоговите аудио системи – сред тях бяха Suzuki Ignis, Mitsubishi Space Star и Porsche 718 Cayman. При последвалите технически актуализации заводите използваха възможността да заменят остарелите уредби с нови сензорни екрани, с което възможността за поръчка на нов автомобил с CD плейър в Европа също приключи.

Основният двигател зад тази промяна остава фундаменталното изместване на потребителското търсене към стрийминг услуги и свързаност чрез Apple CarPlay и Android Auto. От инженерингова гледна точка, премахването на физическия механизъм спестява ценно място в таблото, намалява общото тегло на превозното средство и улеснява интеграцията на по-големи дисплеи. Макар че малка група автомобилисти продължава да търси подобни аналогови решения от носталгия или поради предпочитание към качеството на физическия носител, пазарната логика окончателно наложи дигиталните формати.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 1 Отговор
    Те доста неща ИЗЧЕЗНАХА от автомобилите❗
    Младите дори не знаят какво е манивела, малко си спомнят радиокасетофоните, а вече няма дори пепелници и запалки ❗
    А сега след "патериците" вече узакониха и липсата на резервна гума❗

    13:56 11.08.2026

  • 2 Тариката

    4 4 Отговор
    кой дава пари за качество бе, МП3-ките са безплатни .....

    13:58 11.08.2026

  • 3 Сидитата

    12 5 Отговор
    Ние 36 години слушаме едно CD, което ни обяснява колко велико е да си в отбора на богатите - нищо че се оказа съюз на неадекватните. 36 години стигат, стигат - времето е наше, наше!

    14:00 11.08.2026

  • 4 памет на единица площ

    9 0 Отговор
    Аналогови памети са например виниловите дискове, докато лазерните оптични дискове са си типично дигитални (цифрови) устройства.

    14:02 11.08.2026

  • 5 Мюмюн

    3 2 Отговор
    аз си нося на Азис всичко у джоба, Напипай гооооо пее у голфо

    14:12 11.08.2026

  • 6 Феникс

    6 3 Отговор
    Кой определя кога е краят на една ера, аз все още си слушам касетофон със касети в колата на Matsushita! Хромовите и метални касети звучат в пъти по добре от бозавите дигитални източници със ЦАП!

    Коментиран от #7

    14:15 11.08.2026

  • 7 Грунчоу

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Феникс":

    цап, мац, няма значение, пее та се къса

    14:17 11.08.2026

  • 8 Пришелец

    2 1 Отговор
    Искам само Бурместер Система и нищо друго!

    14:23 11.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 асемблатор

    5 0 Отговор
    Дълго време сглобявах и продавах компютри. Около 2005 година клиентите спряха да искат DVD записвачки, а CD записвачките доста по-рано. След това оптичните устройства изчезнаха от лаптопите. Това, което наблюдаваме при автомобилите, вече се беше случило в IT света.

    14:48 11.08.2026