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Анализатори очертават мрачна картина за цените на новите "айфони"

Анализатори очертават мрачна картина за цените на новите "айфони"

10 Август, 2026 19:43 1 761 7

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Очаква се сумите да се повишат значително

Анализатори очертават мрачна картина за цените на новите "айфони" - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ценовата стратегия на Apple за флагманската ѝ серия смартфони е изправена пред сериозен натиск върху веригата за доставки, тъй като нарастващите разходи за компоненти заплашват да изтласкат цените в магазините в неизвестни досега нива. Тъй като глобалният недостиг на полупроводници и памети не дава признаци за облекчение, предстоящият iPhone 18 Pro е попаднал в центъра на масивен скок в себестойността на компонентите (BOM). Докато ранните слухове за ценови шок накараха потребителите да се подготвят за рязко покачване на цената с 300 долара, последните данни от веригата за доставки сочат, че финансовите маневри зад кулисите са далеч по-сложни.

Изтекли информации от Азия представят смесена прогноза за това, с което купувачите ще се сблъскат, когато официално започнат поръчките. Първите слухове от източника Instant Digital в Weibo сочат, че на китайския пазар се очаква увеличение от 1 000 юана (~148 долара) за базовия модел iPhone 18 Pro, което ще доведе началната му цена на местния пазар до 9 999 юана (~1 482 долара). Тъй като регионалните данъци и вносните мита правят цените в Китай значително по-високи от цените в САЩ — където излизащият от производство iPhone 17 Pro дебютира на цена от 1 099 долара — това скромно относително увеличение подсказва, че Apple може да се опита да задържи повишението на цената в САЩ под 150 долара.

Въпреки това, компанията за пазарни проучвания TrendForce очертава далеч по-мрачна картина зад кулисите. Според най-новия ѝ анализ на веригата за доставки, разходите за суровини и сглобяване на iPhone 18 Pro се очаква да скочат с близо 40 процента на годишна база. Ако компанията от Купертино реши да защити своите маржове на печалба, като прехвърли изцяло това увеличение на цените на компонентите директно върху потребителите, препоръчителната цена на дребно може да се покачи до 1 539 долара. Вместо да рискува спад в посещаемостта на шоурумите и обема на доставките, анализаторите очакват Apple да поеме част от финансовия удар, като намали собствените си брутни маржове.

Независимо как анализаторите разглеждат цифрите, увеличението на цените в цялата продуктова гама изглежда неизбежно. Apple вече даде сигнал за пазарните условия, като леко повиши цените в няколко категории хардуер, а докладите сочат, че компанията може дори да коригира цените на наличностите от настоящото поколение, преди новият флагман да бъде представен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Яшар

    16 1 Отговор
    Едно нещо дали е имот (ако е за продан ) или телефон струва толко колкото ти платят ..та всички последователи на разни чалгажии, маниаци , инфлусере по света плащат тази цена и я надуват за останалите

    19:49 10.08.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    12 1 Отговор
    Една гнила ябълка ако не е поне 10 000 €, не ми я хвали...

    19:49 10.08.2026

  • 3 Иван 1

    23 0 Отговор
    Да живеят практичните хора, които ползват телефоните си пет и повече години.

    20:02 10.08.2026

  • 4 Дудов

    9 0 Отговор
    Нека глупаците да купуват стока която струва под 100 долара на 15 пъти по- висока цена

    21:30 10.08.2026

  • 5 То бива цени за

    5 0 Отговор
    Айфон, но чак пък за играчката на комплексиран галфон? Важи и за цените на другите марки и модели многохилядници. Тъпотия!

    21:30 10.08.2026

  • 6 оня с коня

    2 0 Отговор
    може и да е мрачна картината с цените на новите Телефони,но при старите телефони е точно обратното.

    22:37 10.08.2026

  • 7 17 е пълно разочарование!

    2 0 Отговор
    Това ще ми бъде последният Айфон

    23:06 10.08.2026