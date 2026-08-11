Графичните процесори на Nvidia стъпват на Луната до края на годината

С тази мисия Lunar Outpost възнамерява да превърне чиповете на Nvidia в първите графични ускорители, работещи директно върху повърхността на естествения ни спътник. За целта модул от серията Jetson ще бъде интегриран в компактния роувър MAPP, предвиден за изстрелване в рамките на мисията Lunar Voyage 2 преди края на 2026 година. В рамките на бордовата архитектура хардуерът на Nvidia ще поеме директното управление на колесната платформа и автономното обработване на данни за заобикалящия релеф.

Транспортирането на роувъра до Луната ще се осъществи с ракета Falcon 9 на SpaceX, а кацането ще бъде поверено на спускаемия апарат на компанията Intuitive Machines. За цел на кацането е избран аномалният регион Reiner Gamma – географска зона с изразени светлинни вихрообразни форми и специфични магнитни отклонения. При успех на операцията, чипът Jetson официално ще регистрира първата функционална GPU архитектура, действаща на повърхността на чуждо небесно тяло.

Използването на платформата Nvidia Jetson надхвърля рамките на обикновения технологичен експеримент. Изчислителният модул ще бъде основен контролер за лидарната система, като ще обработва 3D триизмерния облак от точки от сензорите, ще генерира оперативни карти на местността и ще компресира обемни масиви от данни преди тяхното изпращане към Земята. За максимално ускоряване на процесите инженерите на Lunar Outpost интегрират специализираните софтуерни библиотеки CUDA-X.

Локалното обработване на информацията на място е жизненоважно за успеха на подобни мисии. Поради забавянето в радиосигнала и ограничения капацитет на комуникационните канали, директното дистанционно управление от земния контрол е с прекалено висока латентност, за да се реагира своевременно на неочаквани кратери, скали или стръмни склонове. Вместо непрекъснато предаване на суров видеопоток и изчакване на команда от Земята, алгоритмите на роувъра ще филтрират информацията и ще изпращат обратно само най-критичните данни.

Софтуерният модел на MAPP комбинира предварително заложени класически алгоритми за управление с методи на физически изкуствен интелект, който анализира данните от камерите и лидарите в реално време. Наличието на мощен графичен процесор осигурява незабавно картографиране, динамичен избор на безопасен маршрут и извършване на научни измервания с минимална намеса от операторите.

Основното инженерно предизвикателство в тази мисия остава фактът, че оригиналните чипове от серията Jetson не разполагат с фабрична защита срещу космическа радиация. В допълнение към това, електронните компоненти ще трябва да издържат на екстремния студ на двуседмичната лунна нощ. Разработчиците са проектирали специална изолационна защита за бордовите системи, но реалната устойчивост на хардуера в суровите условия на Луната предстои да бъде потвърдена.

Паралелно с тази мисия, Nvidia подготвя и орбитиращ модул Jetson на борда на апарата Elytra на компанията Firefly Aerospace в рамките на проекта Blue Ghost 2. Бордовата система Ocula ще обработва спектрални изображения от ултравиолетовия и видимия диапазон директно в окололунна орбита, спестявайки време за трансфер на данни до Земята. С тези два проекта технологичният гигант прави сериозна заявка за доминиране при периферните изчисления с изкуствен интелект в околоземното и лунното пространство, подготвяйки почвата за бъдещите автономни космически проучвания.