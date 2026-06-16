Waze добавя още една полезна функция, която ще бъде налична и у нас

Waze активно преодолява разликата във функционалността спрямо технологичните гиганти Google и Apple. В продължение на години потребителите на Waze настояваха за появата на сигнали за кръстовища на таблото им, и след продължителен период в бета версия, поетапното внедряване от страна на сървъра най-накрая набира сериозна скорост в САЩ и на международни пазари. Тъй като Waze третира тези електронни услуги като статична пътна особеност, всяка една икона изисква ръчно внедряване от редактори.

Това начинание, което пада изцяло върху раменете на доброволните редактори на карти в Waze, вече са маркирали над 400 000 светофара по целия свят, използвайки инструмента за редактиране на карти за настолни компютри. В Съединените щати добавянето на тези маркери обикновено изисква ранг на редактор от ниво 3 или по-високо, а пълномощията на редактора трябва да съответстват на нивото на заключване на конкретната улица.

Докато събирането на данни, задвижвано от общността, обяснява защо покритието изглежда невероятно гъсто в големите метрополиси, но остава практически некартографирано по по-малките пътища, действителната функционалност на актуализацията е чисто стратегическа, а не активна. Waze не наблюдава общинските мрежи в реално време, за да ви каже дали сигналът ще стане зелен, нито системата изчислява циклите на светофарите, за да промени телеметрията на маршрутизацията на алгоритъма си. Вместо това функцията действа като важно предупреждение за безопасност, като попълва картата с универсална икона с три лещи, за да даде на шофьорите достатъчно време да отпуснат педала на газта и да избегнат спешно рязко спиране на непознат път.

Освен непосредствените ползи за безопасността от по-плавното забавяне, това подреждане на картите в бекенда проправя пътя за много по-естествени и интуитивни гласови указания. Вместо да нарежда на шофьора да завие на непозната, зле обозначена улица след 150 метра, приложението вече може да използва новозакачената геометрия, за да дава кристално ясни, съобразени с контекста инструкции като „завийте надясно на светофара“ или „завийте наляво след следващия светофар“. За ежедневните пътуващи, които искат да проверят дали функцията е достигнала до тяхното устройство, едно бързо поглеждане в менюто с настройки на приложението под слоевете „Опасности“ и „Доклади“ ще потвърди дали новият превключвател за „Светофари“ е официално активен за техния акаунт.