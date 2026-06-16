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Waze добавя още една полезна функция, която ще бъде налична и у нас

Waze добавя още една полезна функция, която ще бъде налична и у нас

16 Юни, 2026 15:56 939 3

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Светофарите вече ще се показват в навигационното приложение

Waze добавя още една полезна функция, която ще бъде налична и у нас - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Waze активно преодолява разликата във функционалността спрямо технологичните гиганти Google и Apple. В продължение на години потребителите на Waze настояваха за появата на сигнали за кръстовища на таблото им, и след продължителен период в бета версия, поетапното внедряване от страна на сървъра най-накрая набира сериозна скорост в САЩ и на международни пазари. Тъй като Waze третира тези електронни услуги като статична пътна особеност, всяка една икона изисква ръчно внедряване от редактори.

Това начинание, което пада изцяло върху раменете на доброволните редактори на карти в Waze, вече са маркирали над 400 000 светофара по целия свят, използвайки инструмента за редактиране на карти за настолни компютри. В Съединените щати добавянето на тези маркери обикновено изисква ранг на редактор от ниво 3 или по-високо, а пълномощията на редактора трябва да съответстват на нивото на заключване на конкретната улица.

Докато събирането на данни, задвижвано от общността, обяснява защо покритието изглежда невероятно гъсто в големите метрополиси, но остава практически некартографирано по по-малките пътища, действителната функционалност на актуализацията е чисто стратегическа, а не активна. Waze не наблюдава общинските мрежи в реално време, за да ви каже дали сигналът ще стане зелен, нито системата изчислява циклите на светофарите, за да промени телеметрията на маршрутизацията на алгоритъма си. Вместо това функцията действа като важно предупреждение за безопасност, като попълва картата с универсална икона с три лещи, за да даде на шофьорите достатъчно време да отпуснат педала на газта и да избегнат спешно рязко спиране на непознат път.

Освен непосредствените ползи за безопасността от по-плавното забавяне, това подреждане на картите в бекенда проправя пътя за много по-естествени и интуитивни гласови указания. Вместо да нарежда на шофьора да завие на непозната, зле обозначена улица след 150 метра, приложението вече може да използва новозакачената геометрия, за да дава кристално ясни, съобразени с контекста инструкции като „завийте надясно на светофара“ или „завийте наляво след следващия светофар“. За ежедневните пътуващи, които искат да проверят дали функцията е достигнала до тяхното устройство, едно бързо поглеждане в менюто с настройки на приложението под слоевете „Опасности“ и „Доклади“ ще потвърди дали новият превключвател за „Светофари“ е официално активен за техния акаунт.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 недостатъци

    1 0 Отговор
    Единствената функция, чиято липса е много досадна при повечето навигации, е невъзможността да се изключи дадена улица от маршрута. Отивате някъде, навигацията ви посочва да влезете в улица, която по някаква причина е затворена, и сте дотам. Отивате да търсите друга улица, но навигацията упорито ви върти в кръг в непознатия град и все ви вкарва в тази улица. Според мен трябва да има възможност да се изключва определена улица или маршрут, като се търси алтернативен.

    Коментиран от #2, #3

    16:16 16.06.2026

  • 2 Ако

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "недостатъци":

    си толкова зависим от навигацията - си до там, но ако има капка интелигентност и се справяш с ориентацията (и на карта, било то и на екрана на навигацията) - нямаш никакви проблеми.

    16:36 16.06.2026

  • 3 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "недостатъци":

    Мдааа
    Доставях храна на клиент,отивам на адреса, приложението ми казва че съм на адреса,но това са стари карти и там от където ми казва да мина уличката,този път вече не съществува и е построена там къща 🤣 трябва да заобиколя от настоящата лява уличка която на картата липсва

    16:37 16.06.2026