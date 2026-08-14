Xiaomi представи новата си операционна система

Xiaomi официално представи най-новата си софтуерна версия, HyperOS 4, като продължи практиката си да отделя актуализациите на собствения си потребителски интерфейс от стандартните ъпдейти на Android. Основната промяна се състои в смело визуално преработване, което залага на полупрозрачна, вдъхновена от стъклото естетика, допълнена от реалистично изобразяване на пречупването на светлината в системните менюта. Потребителите на „цифровия кокпит“ на Xiaomi ще открият разширени възможности за персонализиране на екрана за заключване, модулно регулиране на размера на папките и адаптивно завъртане на приложенията, което плавно приспособява плаващите прозорци към хоризонтална или вертикална ориентация.

„Под капака“ инженерите са прекалибрирали системната архитектура, за да осигурят устойчива отзивчивост при продължителна употреба. Повишената алгоритмична ефективност и предвидимото предварително зареждане на RAM позволяват на операционната система да зарежда приложенията до 18 процента по-бързо след продължителни цикли на работа в сравнение с HyperOS 3. Телеметрията на камерата също отбелязва забележимо подобрение в производителността, като съкращава времето за студено стартиране с 200 милисекунди, а продължителността на обработката на HDR снимки се намалява от 310 милисекунди до 240 милисекунди. Стабилността при възпроизвеждането на видео също е оптимизирана, за да се елиминират практически изгубените кадри по време на тежки изчислителни задачи.

Центърът за интелигентни функции се основава на Super AI Assistant 2.0, задвижван от собствения голям езиков модел MiMo на Xiaomi. Системата обработва сложни гласови команди, организира бележки, планира пътувания, търси снимки и интегрира умни домакински уреди или автомобили. Сложните запитвания предизвикват визуална обратна връзка чрез интерфейса за известия „Super Island“ около отвора за камерата. Освен това Xiaomi представи контекстуален жестов указател, наречен „Inspiration Ball“, който позволява на потребителите да плъзгат елементи от екрана върху карти или протоколи за търсене, въпреки че международната достъпност може да варира в зависимост от регионалните софтуерни ограничения.

Публичното бета тестване стартира в Китай на 14 август, като първо ще обхване флагманските модели, включително Xiaomi 17 Ultra, серията 17 Pro, стандартния Xiaomi 17, Redmi K90 Pro Max и семейството Xiaomi Pad 8. Втора вълна на 27 август разширява обхвата до Xiaomi 17 Max, серията 17T, моделите от серията 15 и допълнителен хардуер от Redmi, докато третата вълна на 17 септември ще донесе актуализацията за моделите Mix Flip 2, Pad 7 и гамата Redmi K100 преди очакваното глобално разгръщане.