Google представи алтернатива на AirTag

Google навлиза в надпреварата в областта устройствата за проследяване, като официално представи отдавна обсъждания Pixel Tag, с който ще се състезава директно с утвърдени конкуренти като AirTag на Apple и Galaxy Tag на Samsung. Изработен с издръжлив корпус от неръждаема стомана, проектиран да издържа на огъване и напречни счупвания при ежедневна употреба, проследяващото устройство се отличава със степен на защита IP67 срещу вода и прах, за да издържа на сурови условия на околната среда. За да осигури телеметрия с точност до сантиметър при търсене на изгубено оборудване, устройството комбинира прецизно проследяване чрез Ultra-Wideband (UWB) с Bluetooth Channel Sounding от ново поколение, като свързва данните за местоположението си с мрежата Find Hub на Google, която се поддържа от над един милиард Android устройства.

Освен пасивно проследяване на местоположението, Pixel Tag функционира като двупосочна телеметрична връзка. Оборудван с вътрешен акустичен високоговорител за звукови сигнали, устройството разполага и с вграден тактилен бутон, който позволява на потребителите да задействат обратен звуков сигнал на сдвоения си смартфон, за да го открият бързо. Захранването се осигурява от батерия тип CR2032, която може да се сменя от потребителя и е с номинална продължителност до една година непрекъсната работа. Първоначалната настройка се извършва чрез протокола Fast Pair на Google, като просто издърпате езичето на батерията и доближите тракера до което и да е устройство с Android 9 или по-нова версия.

За да се максимизира полезността, Google позволява един Pixel Tag да се споделя между до 10 потребителски профила в приложението Find Hub, което го прави идеален за проследяване на споделени вещи като ключове за семейния автомобил или куфари. Проактивните предупреждения за „забравени вещи“ уведомяват потребителите, ако се отдалечат от своите маркирани вещи, докато вградените протоколи за безопасност срещу преследване автоматично сигнализират за неизвестни тагове, движещи се в непосредствена близост.