Apple вдига цените на повечето си продукти

В продължение на месеци технологичните гиганти като Apple и Samsung тихо използваха огромния си финансов мащаб, за да поемат стремително нарастващите разходи за основни вътрешни компоненти. Тази ера, обаче официално приключва, след като главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук официално даде сигнал за тревога, потвърждавайки, че ценовите увеличения в цялата хардуерна екосистема на компанията са преминали от надвиснала заплаха към абсолютна сигурност.

По време на ексклузивен и откровен разговор с Wall Street Journal, Кук разкри бруталната пазарна динамика, която той оприличи на „стогодишно наводнение“ – нещо напълно безпрецедентно през четирите му десетилетия в технологичния сектор. Основната причина за кризата произтича директно от експлозивния растеж на изкуствения интелект, наподобяващ „златна треска“. Огромните хипермащабни центрове за данни и разработчиците на софтуер за изкуствен интелект агресивно изсмукват глобалното предлагане на съвременна DRAM памет и NAND флаш чипове за съхранение, наддавайки повече от марките за потребителска електроника и предизвиквайки сериозен недостиг на предлагането.

Тъй като производителите на памети агресивно пренасочват производствения си капацитет от хардуер за потребителски нужди към специализирана памет с висока пропускателна способност и висока печалба за сървъри за изкуствен интелект, стандартната потребителска технология е изправена пред огромен дефицит на предлагането. Кук отбеляза, че цените на чиповете за памет на практика са се учетворили само през последната година. Макар Apple открито да е готова да използва огромните си парични резерви, за да подпомогне финансирането на решения за доставка на компоненти, компанията няма никакво намерение да изгражда свои собствени заводи за производство на чипове, което я оставя изцяло на милостта на текущите пазарни цени.

Макар ръководството на компанията да пази в тайна точния график за пускане на пазара и конкретните цифри за продажбите на дребно, анализаторите от бранша предупреждават, че финансовият удар ще се усети по-скоро, отколкото се очаква. Потребителите, които обмислят покупката на нов компютър или таблет, трябва да се подготвят незабавно за последствията, тъй като се очаква сериите Mac и iPad да претърпят ценови корекции доста преди традиционните есенни обновявания на хардуера. Apple вече тихо подготви почвата за тази стратегия, като коригира своите базови модели Mac mini, за да елиминира ефективно по-евтините ценови нива.

Предстоящата серия iPhone 18 Pro, чието пускане на пазара е планирано за тази есен заедно с дългоочаквания сгъваем „iPhone Ultra“ ще понесе най-тежката тежест от тази криза в сектора на полупроводниците. Тъй като съвременните функции за изкуствен интелект в устройствата изискват все по-големи обеми високоскоростна RAM памет, разходите за физическите компоненти във флагманските мобилни устройства на Apple бързо нарастват. Данни от проучвания на фирми като TechInsights сочат, че само компонентите за памет и съхранение биха могли да струват на Apple допълнителни 150 долара на устройство в сравнение с предишните поколения, което означава, че цените на дребно на серията Pro от следващо поколение биха могли спокойно да се повишат с 200 до 270 долара, просто за да се запазят корпоративните маржове на печалбата.