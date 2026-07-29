Samsung спира поддръжката на важно приложение за по-старите си устройства

Samsung започна да показва съобщение в приложението „Samsung Find“, с което информира потребителите, че активната поддръжка за устройства, работещи с Android 10 (One UI 2.0) или по-стари версии, приключва. Решението се дължи на техническите ограничения при поддържането на съвременните функции на приложенията и стандартите за сигурност на по-старите операционни системи.

Устройствата, които остават на Android 10 или по-стара версия, няма да загубят достъпа си до услугата „Samsung Find“ от днес за утре, но тяхната текуща поддръжка ще се промени значително. Приложението ще продължи да функционира на съществуващите устройства, като ще позволява на потребителите да проследяват изгубени телефони, таблети, смарт часовници и SmartTags. Тези устройства обаче вече няма да получават софтуерни актуализации, поправки на грешки или подобрения на производителността. С течение на времето свързаността с по-новия хардуер на Samsung може да стане ограничена, тъй като основната мрежа за локализация се развива.

Ако приложението бъде деинсталирано от неподдържано устройство, потребителите все пак могат да го изтеглят отново от Galaxy Store или Google Play Store. При изтеглянето автоматично ще се изтегли последната съвместима версия, а не най-новата версия.

Последните функции, въведени във версия 2.0.00.20 – като специални джаджи за проследяване на местоположението на началния екран и превключватели за сателитни карти – изискват по-нови версии на One UI и няма да бъдат достъпни за устройства с Android 10. Широка гама от по-стари флагмански и устройства от среден клас достигнаха максималния си официален ъпгрейд на операционната система до Android 10 (One UI 2.0). Популярните модели, засегнати от прекратяването на актуализациите, включват Сериите Galaxy S9 и S9 Plus, Galaxy Note 9, устройства от среден клас като Galaxy A6, A6 Plus и A7.

За да продължат да получават пълни актуализации на функциите и поправки, устройствата трябва да работят с Android 11 (One UI 3.0) или по-нова версия. За потребителите, които не могат да актуализират операционната си система, остават достъпни алтернативни екосистеми за проследяване. Услугата Find Hub на Google поддържа основно проследяване до Android 6, като мрежата ѝ за офлайн локализация на устройства изисква Android 9 или по-нова версия, предлагайки по-широка обратна съвместимост за по-стари Android устройства.