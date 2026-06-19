Apple анализира всяко натискане на клавиш при търсене в App Store

Американският технологичен гигант Apple събира мащабни масиви от данни за потребителското поведение в официалния си магазин за приложения App Store, улавяйки всеки въведен символ в реално време. Доклад на популярния екип от изследователи по киберсигурност Mysk разкрива, че алгоритмите на компанията записват не само конкретните текстови заявки, но и времевите интервали между отделните натискания на виртуалната клавиатура. Към момента операционната система не предлага административен механизъм или настройка в менюто за поверителност, чрез която това фоново проследяване да бъде ограничено от страна на притежателите на устройствата.

Практиката за по-агресивно събиране на телеметрия съвпада с поредицата от актуализации и нови инструменти за разработчици, представени по време на годишната конференция WWDC. Според разпространените от Mysk доказателствени материали, системата генерира детайлни записи с времеви отпечатъци с точност до части от секундата за всяка отделна буква, въведена в полето за търсене. Подобен подход позволява на софтуера да калкулира индивидуалната скорост на писане на даден човек, като паралелно с това архивира информация за текущата версия на операционната система iOS и конкретния подраздел на дигиталния магазин, в който се намира профилът.

Специалистите по дигитална сигурност изясняват, че тези масиви от данни технически се класифицират като стандартни анализи за производителността на приложенията (app analytics), които се изпращат обратно към сървърите на базираната в Купертино компания. Тъй като информацията официално влиза в тази категория, потребителите имат законното право да изискат пълно копие от своите генерирани логове директно през уеб портала на Apple за управление на личните данни.

Основната техническа причина зад внедряването на този дълбок мониторинг е оптимизацията на динамичния интерфейс в App Store. Когато започне въвеждането на дадена дума, алгоритъмът непрекъснато актуализира и филтрира списъка с интерактивни предложения и софтуерни препоръки въз основа на изписания до момента низ от символи. За да функционира тази система без забавяне, Apple разчита на прецизното проследяване на входящия текст, което обяснява засиления интерес на инженерите към навиците на писане на масовия потребител.