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Автономните таксита вече могат да разговарят с вас и да ви разказват за забележителности по пътя

Автономните таксита вече могат да разговарят с вас и да ви разказват за забележителности по пътя

30 Юли, 2026 16:20 512 2

  • waymo-
  • ojai-
  • автономно такси

Waymo внедри Gemini в новите си автомобили

Автономните таксита вече могат да разговарят с вас и да ви разказват за забележителности по пътя - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Качването в специално проектирания Ojai на Waymo не прилича толкова на качване в типично такси, колкото на отмора във футуристичен мобилен салон. Пътниците вече могат да говорят с Gemini, за да управляват обстановката около себе си или да задоволят любопитството си в движение. Независимо дали искате да намалите климатика с няколко градуса, да попитате за исторически забележителности по маршрута или да научите начални фрази на чужд език, докато пътувате из града, вграденият гласов асистент отговаря в реално време.

Автономните таксита вече могат да разговарят с вас и да ви разказват за забележителности по пътя

Waymo също така изцяло е преработил визуалния интерфейс на кабината, внедрявайки синхронизирана система с три екрана. Когато седи на задната дясна седалка, пътникът получава достъп до специален контролен център за настройки на климатичната система, навигационни предпочитания и възпроизвеждане на мултимедия. Междувременно останалите дисплеи преминават в опростени режими за общ преглед, като по този начин се гарантира, че всеки пътник се наслаждава на персонализиран изглед, без да се претрупва главният екран.

Автономните таксита вече могат да разговарят с вас и да ви разказват за забележителности по пътя

За всеки, който се притеснява, че изкуствения интелект, способен на разговор, работещ в безпилотен автомобил, звучи като дистопичен обрат, Waymo подчертава, че са налице строги ограничения. Gemini остава напълно неактивен, докато пътникът умишлено не го активира. Освен това виртуалният асистент функционира независимо от основния софтуер за управление, което означава, че не може да променя физическото управление на автомобила или навигационните решения.

Въвеждането на Ojai със сигурност привлече вниманието на обществеността, макар и не без спорадични драматични моменти. По-рано това предизвика учудване, когато един от новите автомобили се отклони от курса си и се сблъска с няколко паркирани коли в Калифорния. Разследващите обаче бързо оневиниха автономната система от всякаква вина, след като потвърдиха, че в момента на сблъсъка тестов шофьор активно е управлявал автомобила ръчно.


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