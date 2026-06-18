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Слушалките на Apple с камера ще дебютират през 2027-ма

Слушалките на Apple с камера ще дебютират през 2027-ма

18 Юни, 2026 20:52 513 2

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Вече се появиха и първите притеснения свързани с тях

Слушалките на Apple с камера ще дебютират през 2027-ма - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След по-ранни слухове в бранша, че Apple бързо наближава финалната линия за чифт AirPods, оборудвани с камера, преразгледаният план за развитие охлади ентусиазма за незабавно пускане на пазара. Добре информираният анализатор на Bloomberg Марк Гурман разкри, че амбициозният проект официално е отложен в корпоративния календар. Вместо да се появят на рафтовете в магазините като самостоятелна хардуерна новост, оптичните слушалки сега се позиционират като ключов аксесоар за историческа, рискована хардуерна офанзива, планирана за края на 2027 година.

Вътрешни източници потвърждават, че аудиопроектът, натъпкан с камери, известен в лабораториите за разработка в Купертино под кодовото име B798, първоначално е бил ускорен за пускане на пазара. Въпреки това, инженерният краен срок се е забавил драстично, тъй като разработчиците на Apple са се сблъскали със сериозни затруднения при усъвършенстването на моделите за визуална обработка с изкуствен интелект в реално време.

За разлика от традиционните обективи за смартфони, проектирани да заснемат портрети или видеозаписи с висока разделителна способност, сензорите, вградени в тези предстоящи AirPods, няма да записват нито един традиционен медиен файл. Вместо това те са проектирани да функционират строго като оптични събирачи на данни в реално време, което изисква огромна изчислителна зрялост, за да се идентифицира и категоризира точно заобикалящата среда на потребителя в движение. Вместо да пуснат на пазара недоразработено изживяване с изкуствен интелект, ръководството реши да натисне спирачките, докато софтуерната основа не стане абсолютно безупречна.

Apple разработва оптичната архитектура в рамките на разширяващата се синергия „Visual Intelligence“, като ефективно превръща слушалките в проактивно разширение на възприятието на потребителя. Чрез подаване на непрекъсната визуална телеметрия в реално време директно към значително подобреното ядро на изкуствения интелект на Siri, слушалките ще позволят на потребителите да взаимодействат безпроблемно с физическото си обкръжение, без изобщо да вадят смартфона си от джоба. Представете си, че поглеждате към кухненския плот, затрупан със сурови съставки, и слушалките ви незабавно ви диктуват персонализирана рецепта за вечеря, или че се ориентирате в хаотичен чужд транспортен възел, докато Siri ви предоставя изключително точни, стъпка по стъпка указания за пешеходно придвижване, базирани на реалните витрини и улични табели, покрай които минавате. Системата се подготвя и за интелигентни, контекстуални напомняния, базирани на местоположението, като например да ви изпрати списък за пазаруване в ушите точно в мига, в който обърнете глава към местния магазин за строителни материали.

Разбира се, самата идея за вграждане на камери в чифт обикновени слушалки вече предизвиква силна обществена тревога относно наблюдението без съгласие. За да предотвратят тези високотехнологични аудиоустройства да се превърнат в идеалното средство за тайно записване, дизайнерите на Apple въвеждат задължителна хардуерна предпазна мярка. Стъблата на предстоящите AirPods ще разполагат с ясно забележими външни индикаторни светлини. Тези светодиоди са програмирани да светват в момента, в който се активират оптичните сензори, като предоставят недвусмислено визуално уведомление на всеки в непосредствена близост, че данни активно се предават към частната облачна инфраструктура.


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  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Какъв е смисъла ?!

    А) Ще може да си гледаш ушната кал

    Б) Ще шпионираш за разни служби и организации, без да знаеш

    В) Разни служби и организации ще те шпионират тебе

    Г) Всичко от изброеното

    20:58 18.06.2026

  • 2 Лапето

    0 0 Отговор
    Винаги съм си мечтал за такива.
    Докато галкаш змията,да те гледат сите шпиони.

    21:45 18.06.2026