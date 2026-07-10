Peugeot разработи специален "джип" за кучета

Peugeot представи E-5008 Dog Edition, концептуален електрически SUV, разработен съвместно със Stellantis Design Studio, който обръща традиционните автомобилни правила с главата надолу, като проектира интериора изцяло според сетивното възприятие на кучетата.

Вместо просто да натъпче няколко стандартни аксесоара за домашни любимци в багажното отделение, екипът на Peugeot се впусна в задълбочено проучване на това как кучетата всъщност възприемат пътя. Интериорът на концепцията се отличава с високоспециализирана цветова палитра, внимателно калибрирана за кучешкото зрение, съчетаваща успокояващи нюанси на синьо с целеви зони в контрастно жълто, за да създаде по-малко стресираща и по-интуитивна среда. Цялото пространство за пътниците отзад е облицовано с меки материали с високо сцепление, които помагат на лапите да поддържат сигурно сцепление при остри завои, като напълно заменят хлъзгавите пластмаси и гладките кожи.

Централен елемент на тази екосистема, насочена към кучетата, е модулен матрак с множество конфигурации, който покрива втория ред седалки или багажното пространство, за да събира разпиляната козина, преди да изпълни двойна функция като самостоятелно легло за кучета при пристигане на местоназначението. За милионите кучета, които възприемат отворените прозорци като атракция, Peugeot е създал подплатена, жълта възглавница, монтирана на прозореца, така че вашият домашен любимец да може безопасно да се наведе и да се наслади на бриза. Концепцията дори използва огромното подподово пространство за съхранение на E-5008, за да побере вградени купички, патентована свързана каишка, специално изработена играчка за дъвчене и сешоар, който се захранва директно от батерията на автомобила.

В цифровата област Stellantis е обогатила софтуера на електромобила с умни функции, насочени към кучетата. Фабричната навигационна система автоматично дава приоритет на зарядни станции, разположени в близост до зелени паркове и пешеходни пътеки, за да се максимизират почивките за нуждите на кучето. Налице е и режим „Dog Guardian“, който поддържа строго регулиран климат в купето по време на бързи спирания за пазаруване, като същевременно предава видео на живо на телефона на собственика, както и уникална функция „Dog Retriever“, която излъчва специален звуков сигнал през външните високоговорители, за да призове изгубено куче обратно към автомобила. Макар Peugeot да твърди, че тази „лаборатория за кучета“ няма да влезе в серийно производство, тя е ясен знак за факта, че над половината от купувачите на големи SUV-ове та с пухкав навигатор.