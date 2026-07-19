Peugeot подготвя пълно рестартиране на марката

Френският автомобилен производител Peugeot предприема колосален стратегически обрат, насочен към пълно преобразяване на своята идентичност и пазарно присъствие. Амбициозната програма предвижда пазарната премиера на седем изцяло нови превозни средства до края на настоящото десетилетие. Въпросните машини ще поставят началото на непозната досега ера за бранда, внедрявайки иновативна архитектура, радикален визуален език и фундаментално преработени пътнически кабини. Чрез тази мащабна продуктова офанзива компанията се стреми да увеличи глобалния си обем на продажби от 1,1 милиона единици, отчетени през 2025 година, до 1,5 милиона автомобила годишно в рамките на следващите четири години.

Честта да открие тази нова глава се пада на следващото поколение Peugeot e-208. Изцяло електрическият градски модел ще дебютира официално през 2027 година по време на самостоятелно бляскаво събитие непосредствено преди старта на търговските продажби. Компактният хечбек ще влезе в историята като първия автомобил на марката, конструиран върху модулната архитектура STLA One на мегаконцерна Stellantis. Именно този модел ще зададе технологичния стандарт и естетическата посока за всички следващи премиери на французите. Любопитен детайл е, че инженерите и дизайнерите ще вплетат в генетичния код на новия Peugeot e-208 духа на емблематичния му предтеча Peugeot 205, спазвайки актуалната философия за преосмисляне на историческото наследство без сляпо копиране на ретро линии.

Първите реални очертания на бъдещия дизайн ще станат ясни още по време на есенния автомобилен салон в Париж. На родна земя компанията ще разкрие две концептуални разработки, служещи за технологична витрина на решенията, които предстои да залегнат в серийното производство. Изпълнителният директор на Peugeot Ален Фавей поясни, че славната история на марката остава мощен катализатор за прогрес, но целта не е създаването на носталгични реплики, а извличането на вдъхновение за утрешния ден. Този подход вече бе загатнат с купето E-Legend, вдъхновено от класическото Peugeot 504, както и от футуристичния прототип Inception.

След пазарния дебют на електрическия Peugeot e-208, френската офанзива ще се разгърне с още шест премиери. Продуктовият план включва следващата генерация на популярния хечбек Peugeot 308, три нови попълнения в компактния C-сегмент, които ще се сглобяват в заводите във Франция, както и два луксозни флагмана от по-горния D-сегмент. Последните два автомобила се разработват в тясно сътрудничество с китайския гигант Dongfeng, с което ще бъде оформен пълният кръг на най-мащабната модернизация в модерната история на европейския производител.