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Защо някои безалкохолни напитки могат да подведат дрегера

Защо някои безалкохолни напитки могат да подведат дрегера

16 Юли, 2026 13:30 1 501 3

  • боза-
  • квас-
  • шофиране-
  • дрегер

Как естественият процес на ферментация в някои популярни безалкохолни продукти може да създаде сериозни проблеми при проверка на пътя

Защо някои безалкохолни напитки могат да подведат дрегера - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Шофьорите често подценяват факта, че някои напълно законни и широко достъпни безалкохолни напитки могат да изиграят лоша шега при рутинна проверка за алкохол на пътя. Причината за това се крие в технологията на тяхното производство, която разчита на естествена ферментация. В резултат на този биохимичен процес в крайния продукт се отделя минимално, но напълно реално количество етилов алкохол, което е абсолютно достатъчно, за да задейства чувствителните сензори на полицейските измервателни уреди.

Ярък пример в това отношение е традиционният квас. Бутилираният вариант, произведен по индустриален начин, обикновено съдържа между 1 и 1,2% алкохол, докато при домашните рецепти този процент може да бъде забележимо по-висок поради неконтролируемия процес на зреене. Шофирането непосредствено след консумация на такава напитка крие риск от фалшиво положителен тест. Дрегерът реагира предимно на остатъчните алкохолни пари в устната кухина, които изчезват напълно едва след около 15 до 20 минути.

Подобен и дори по-изразен ефект на българския пазар има добре познатата боза. Тази традиционна гъста напитка, произвеждана от ферментирали зърнени култури като просо, пшеница или ръж, преминава през смесена млечнокисела и алкохолна ферментация. Докато съвсем прясната боза съдържа пренебрежимо малко количество етанол (обикновено под 0,5%), ситуацията се променя драстично с времето. При по-топло време или неправилно съхранение ферментацията продължава в бутилката, като нивата на алкохол могат бързо да достигнат и дори да надхвърлят 1,5%.

За да се избегнат неприятни ситуации и усложнения с контролните органи, е препоръчително консумацията на квас, по-стара боза или други ферментирали напитки да се избягва непосредствено преди сядане зад волана. При евентуална проверка веднага след пиене, най-разумното решение е водачът да изчака поне петнадесет минути или старателно да изплакне устата си с чиста вода, за да изчисти остатъчните пари от устната кухина и да си спести напълно излишния стрес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    4 0 Отговор
    Славчо, защо препечатваш руски статии? Не знаеш ли, че всичко руско е забранено в Европа?
    Какъв квас те гони? Кога в БГ се е пило квас. За сега дори няма да говорим.
    Ние си имаме боза. Подобно е, но е съвсем различно. И в сегашната боза няма алкохол, защото подсладителите на са храна за алкохолните дрожди.
    Понял, мамин, сладък??

    Коментиран от #3

    13:46 16.07.2026

  • 2 СЗО

    0 0 Отговор
    Да бе.... също и плакненето на уста с Листерин....

    14:21 16.07.2026

  • 3 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Влез в някоя от търговските вериги и си купи квас,има го навсякъде.Също в гастрономи Березка.

    14:27 16.07.2026