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Опасен навик или защо не бива да разчитате единствено на режима Паркинг на автоматика

Опасен навик или защо не бива да разчитате единствено на режима Паркинг на автоматика

5 Август, 2026 15:20 1 242 7

  • ръчна спирачка-
  • автоматична трансмисия-
  • режим p-
  • съвети

Продължителното неизползване на ръчната спирачка носи своите негативи

Опасен навик или защо не бива да разчитате единствено на режима Паркинг на автоматика - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Много водачи на автомобили с автоматични скоростни кутии развиват навика да разчитат изцяло на позицията P, пренебрегвайки механичната или електронната паркинг спирачка. Този подход обаче крие сериозни рискове както за безопасността на автомобила, така и за техническото му състояние.

Режимът P в автоматичната трансмисия разчита на малък заключващ механизъм, който не е проектиран да поема цялата тежест на превозното средство при стръмен терен. Неговите възможности са достатъчни главно за задържане на плоски повърхности или едва забележими наклони, докато една изправна ръчна спирачка е оразмерена да поддържа колата неподвижна дори при сериозни ъгли на изкачване.

Продължителното неизползване на ръчната спирачка носи своите негативи — механизмите и жилата блокират от липсата на движение, което води до заклещване и скъпоструващ ремонт в момента, в който се наложи да бъдат задействани. От друга страна, прекомерното задържане на накладките към дисковете при продължителен престой също може да причини залепване на компонентите, затова правилната поддръжка и регулярната разумна употреба са от ключово значение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на електричката

    0 7 Отговор
    е бенон, за двг не ме интересува

    Коментиран от #3

    15:29 05.08.2026

  • 2 Съвет!

    7 0 Отговор
    Никога не активирайте ,,Паркинг",преди колата да е в пълен покой...!

    15:31 05.08.2026

  • 3 Кака така на електричката е...

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "на електричката":

    ...,,бекон"...?!
    Яде ли се...,що ли...?!

    15:54 05.08.2026

  • 4 незнам каде ви учат на тия глупости

    0 4 Отговор
    карам 2 тона автомат от 10г. никога не му е работила ръчната спирачка и никога несъм имал проблем със това

    Коментиран от #5, #6

    16:13 05.08.2026

  • 5 Ами чети,ве чукча...!

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "незнам каде ви учат на тия глупости":

    Натоварваш палеца...

    16:21 05.08.2026

  • 6 Ето-образовай се...!

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "незнам каде ви учат на тия глупости":

    ,,Ръчната спирачка се слага на автоматична скоростна кутия (АСК), за да се предпази малкият блокиращ щифт (палец) в позиция P (Parking) от теглото на колата. Ако оставите автомобила само на P без ръчна, особено на наклон, цялата тежест на возилото натиска преносния механизъм...."

    16:26 05.08.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    За всичко друго казвате, че те инженерите са го измислили и не трябва да се грижиш за него, само този прословут палец на автоматика като яйце го пазите.

    16:45 05.08.2026