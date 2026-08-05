Опасен навик или защо не бива да разчитате единствено на режима Паркинг на автоматика

Много водачи на автомобили с автоматични скоростни кутии развиват навика да разчитат изцяло на позицията P, пренебрегвайки механичната или електронната паркинг спирачка. Този подход обаче крие сериозни рискове както за безопасността на автомобила, така и за техническото му състояние.

Режимът P в автоматичната трансмисия разчита на малък заключващ механизъм, който не е проектиран да поема цялата тежест на превозното средство при стръмен терен. Неговите възможности са достатъчни главно за задържане на плоски повърхности или едва забележими наклони, докато една изправна ръчна спирачка е оразмерена да поддържа колата неподвижна дори при сериозни ъгли на изкачване.

Продължителното неизползване на ръчната спирачка носи своите негативи — механизмите и жилата блокират от липсата на движение, което води до заклещване и скъпоструващ ремонт в момента, в който се наложи да бъдат задействани. От друга страна, прекомерното задържане на накладките към дисковете при продължителен престой също може да причини залепване на компонентите, затова правилната поддръжка и регулярната разумна употреба са от ключово значение.