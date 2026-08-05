Опасен навик или защо не бива да разчитате единствено на режима Паркинг на автоматика

Много водачи на автомобили с автоматични скоростни кутии развиват навика да разчитат изцяло на позицията P, пренебрегвайки механичната или електронната паркинг спирачка. Този подход обаче крие сериозни рискове както за безопасността на автомобила, така и за техническото му състояние.
Режимът P в автоматичната трансмисия разчита на малък заключващ механизъм, който не е проектиран да поема цялата тежест на превозното средство при стръмен терен. Неговите възможности са достатъчни главно за задържане на плоски повърхности или едва забележими наклони, докато една изправна ръчна спирачка е оразмерена да поддържа колата неподвижна дори при сериозни ъгли на изкачване.
Продължителното неизползване на ръчната спирачка носи своите негативи — механизмите и жилата блокират от липсата на движение, което води до заклещване и скъпоструващ ремонт в момента, в който се наложи да бъдат задействани. От друга страна, прекомерното задържане на накладките към дисковете при продължителен престой също може да причини залепване на компонентите, затова правилната поддръжка и регулярната разумна употреба са от ключово значение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 на електричката
Коментиран от #3
15:29 05.08.2026
2 Съвет!
15:31 05.08.2026
3 Кака така на електричката е...
До коментар #1 от "на електричката":...,,бекон"...?!
Яде ли се...,що ли...?!
15:54 05.08.2026
4 незнам каде ви учат на тия глупости
Коментиран от #5, #6
16:13 05.08.2026
5 Ами чети,ве чукча...!
До коментар #4 от "незнам каде ви учат на тия глупости":Натоварваш палеца...
16:21 05.08.2026
6 Ето-образовай се...!
До коментар #4 от "незнам каде ви учат на тия глупости":,,Ръчната спирачка се слага на автоматична скоростна кутия (АСК), за да се предпази малкият блокиращ щифт (палец) в позиция P (Parking) от теглото на колата. Ако оставите автомобила само на P без ръчна, особено на наклон, цялата тежест на возилото натиска преносния механизъм...."
16:26 05.08.2026
7 Анонимен
16:45 05.08.2026