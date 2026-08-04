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Samsung подобри дългогодишен рекорд за поръчки с новите си сгъваеми смартфони

Samsung подобри дългогодишен рекорд за поръчки с новите си сгъваеми смартфони

4 Август, 2026 18:51 391 2

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Досега той се държеше от Galaxy Note10

Samsung подобри дългогодишен рекорд за поръчки с новите си сгъваеми смартфони - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung официално пренаписа собствената си история. Най-новата серия сгъваеми устройства на технологичния гигант, Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8, счупи всички рекорди по предварителни поръчки в Южна Корея, като събра невероятните 1,44 милиона предварителни поръчки за по-малко от седмица.

Тази цифра детронира легендарната серия Galaxy Note10, която държеше короната от 2019 година с 1,38 милиона бройки, рекорд, поставен в период, когато прозорецът за предварителни поръчки се простираше на 11 дни. По-важното е, че това бележи исторически поврат за пазара на смартфони. За първи път в историята сгъваемите устройства на Samsung изпревариха традиционните флагмани от серията S, надминавайки рекорда от 1,35 милиона, поставен от Galaxy S26 по-рано тази година.

Траекторията, довела до този важен момент, подчертава колко драматичен е бил преходът към сгъваемите устройства. След като достигнаха пик от 1,02 милиона бройки с поколението Z Fold5, предварителните поръчки за сгъваеми устройства спаднаха до 0,91 милиона за серията Z6, преди да отбележат стабилно възстановяване с миналогодишната серия Z7, достигнала 1,04 милиона.

Неоспоримата звезда на тази нова вълна е преработеният Galaxy Z Fold8. С по-широко съотношение на екрана, наподобяващо това на паспорт, само този флагмански модел съставляваше зашеметяващите 70% от всички предварителни поръчки. Обновеният дизайн се оказа особено привлекателен за по-младите потребители и жените, като клиентите под 40 години съставляват половината от общия обем на поръчките за Z Fold8. Тъй като потребителите все по-често заменят традиционните стъклени екрани с гъвкави дисплеи, рискованият залог на Samsung за сгъваемите устройства се отплаща в мащаб, какъвто индустрията никога досега не е виждала.


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