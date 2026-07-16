Apple получи историческа „зелена светлина“ в Китай

След изтощително 21-месечно чакане Apple най-накрая преодоля огромната пречка, която възпрепятстваше навлизането на набора ѝ от AI функции на най-големия пазар за смартфони в света. Китайската администрация за киберпространството (CAC) официално одобри и регистрира Apple Intelligence като част от историческо колективно регулаторно разрешение. Това решаващо одобрение проправя пътя на Apple да внедри своя усъвършенстван софтуер на iPhone, iPad, Mac и Vision Pro в континентален Китай.

Поради строгите вътрешни закони на Пекин, регулиращи поверителността на данните и генеративния ИИ, на чуждестранните технологични компании е забранено по закон да внедряват свои собствени големи езикови модели без местен, предварително одобрен партньор — ограничение, което, както е известно, е държало OpenAI извън страната. За да заобиколи това, Купертино е сключила многопластова коалиция с китайските технологични гиганти. Alibaba потвърди, че нейният стабилен модел Qwen ще действа като основен ИИ двигател, безпроблемно обработващ сложно генериране на текст и изображения директно в цялата екосистема на Apple. Междувременно в коалицията участва и търсачката-гигант Baidu, като вътрешни източници посочват, че нейната технология ще задвижва специализирани, локализирани функции като визуално търсене.

След като правните бариери вече са премахнати, топката е изцяло в полето на Apple да обяви конкретна дата за пускане на пазара. Въпреки че заявлението до CAC не посочва конкретен график, подобни регулаторни одобрения обикновено предшестват търговското пускане само с няколко месеца. Анализаторите широко очакват локализираният пакет за изкуствен интелект да направи официалния си дебют заедно със стандартното есенно софтуерно обновяване на Apple по-късно тази година, което потенциално ще даде на марката огромен конкурентен тласък на жизненоважен пазар, където местните конкуренти отдавна имат преимущество в областта на изкуствения интелект.