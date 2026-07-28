Китайският гигант Dongan Power възражда роторния двигател за новата авиация

Известният китайски производител на силови установки Dongan Power постигна ключов технически пробив с успешното задвижване на първия си собствен двусекционен роторен двигател. Новият 1,0-литров агрегат с обозначение R10TE е разработен съвместно с инженерните специалисти от AVL, като стъпва върху основата на по-ранния едносекционен вариант R05E. Въпреки очакванията на автомобилните ентусиасти, тази компактна концепция не е предназначена за четириколесни превозни средства, а цели да попълни нишата за леки летателни апарати и дронове от ново поколение.

Изборът на Ванкеловата роторна схема е пряко свързан с нейната ниска маса и липсата на традиционни бутала, мотовилки и колянов вал. Въртящият се ротор позволява постигането на изключително висока плътност на мощността при минимални габарити – фактор с критично значение за въздухоплаването. Въпреки че тестовият прототип вече премина първите си успешни изпитания, от компанията все още пазят в тайна конкретните динамични показатели и тегло, като серийното производство е планирано за 2028 година.

За Dongan Power този проект представлява своеобразно завръщане към корените. Макар днес марката да е позната предимно с богатата си гама от конвенционални автомобилни двигатели с вътрешно горене, предприятието води началото си от държавен завод, основан през 1948 година със specialization именно в авиационните агрегати и хеликоптерните трансмисии. Новата разработка R10TE показва ясна амбиция за завземане на водещи позиции в бързоразвиващия се сектор на нисколетящите летателни средства.