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Китайският гигант Dongan Power възражда роторния двигател за новата авиация

Китайският гигант Dongan Power възражда роторния двигател за новата авиация

28 Юли, 2026 12:46 538 2

  • самолети-
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  • роторен двигател

Иновативният двусекционен агрегат с турбокомпресор е проектиран да задвижва малки летателни апарати, разчитайки на уникално съотношение между тегло и мощност

Китайският гигант Dongan Power възражда роторния двигател за новата авиация - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Известният китайски производител на силови установки Dongan Power постигна ключов технически пробив с успешното задвижване на първия си собствен двусекционен роторен двигател. Новият 1,0-литров агрегат с обозначение R10TE е разработен съвместно с инженерните специалисти от AVL, като стъпва върху основата на по-ранния едносекционен вариант R05E. Въпреки очакванията на автомобилните ентусиасти, тази компактна концепция не е предназначена за четириколесни превозни средства, а цели да попълни нишата за леки летателни апарати и дронове от ново поколение.

Изборът на Ванкеловата роторна схема е пряко свързан с нейната ниска маса и липсата на традиционни бутала, мотовилки и колянов вал. Въртящият се ротор позволява постигането на изключително висока плътност на мощността при минимални габарити – фактор с критично значение за въздухоплаването. Въпреки че тестовият прототип вече премина първите си успешни изпитания, от компанията все още пазят в тайна конкретните динамични показатели и тегло, като серийното производство е планирано за 2028 година.

За Dongan Power този проект представлява своеобразно завръщане към корените. Макар днес марката да е позната предимно с богатата си гама от конвенционални автомобилни двигатели с вътрешно горене, предприятието води началото си от държавен завод, основан през 1948 година със specialization именно в авиационните агрегати и хеликоптерните трансмисии. Новата разработка R10TE показва ясна амбиция за завземане на водещи позиции в бързоразвиващия се сектор на нисколетящите летателни средства.


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  • 1 Гост

    0 1 Отговор
    Перфектен е за дронове - и без това ресурса му е до 50 000 км.

    12:58 28.07.2026

  • 2 Слънчасалия

    0 2 Отговор
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    13:27 28.07.2026