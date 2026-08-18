Как да изберем употребявани гуми

През всеки сезон каучуковата смес определя границата между сигурното управление и опасната загуба на сцепление, поради което покупката на автомобилни гуми втора ръка изисква изключително детайлен оглед. Вторичният пазар прелива от привлекателни оферти с дълбок протектор, но зад привидно запазената грайферна шарка често се крият скрити дефекти, структурни деформации и процеси на стареене, които компрометират безопасността на пътя.
Основният фактор, който много шофьори пренебрегват, е календарната възраст на гумата. Според утвърдените стандарти в автомобилната индустрия, максималният препоръчителен експлоатационен срок за зимните модели е между пет и седем години, докато летните гуми могат да запазят своите работни характеристики до около седем-осем години при правилно съхранение. След този период химическият състав на каучуковата смес губи основните си еластични свойства вследствие на оксидацията, температурните амплитуди и ултравиолетовото лъчение.
При зимните модели остаряването води до втвърдяване на протектора, което пречи на каучука да се адаптира към грапавините на асфалта при минусови температури и драстично влошава работата на ламелите върху сняг и лед. Летните гуми пък страдат от микропукнатини и загуба на структурна стабилност, което намалява способността им за бързо отвеждане на водата и драстично увеличава риска от аквапланинг при висока скорост. Датата на производство се определя лесно чрез четирицифрения DOT код върху страничния борд, където първите две цифри обозначават седмицата, а последните две – годината на производство.
Конструкцията на съвременната радиална гума разчита на сложно съчетание от стоманена корда, текстилни пластове, вътрешен херметичен слой и странични бордове. Неправилното съхранение извън сезона – например вертикално подреждане без джанти, излагане на пряка слънчева светлина или досег с петролни продукти – води до трайна деформация на гумата и изсъхване на каучука. Тези микроструктурни повреди остават напълно невидими за невъоръжено око, докато гумите не се монтират и напомпат до работно налягане.
Скрити разкъсвания на вътрешния слой или умора на материала в страничния борд водят до появата на опасни балони и хернии. При летните гуми тези дефекти са особено критични поради високото термично натоварване при движение с висока скорост по горещ асфалт, докато при зимните гуми неравномерното износване често уврежда силно специфичните грайферни блокове.
За да се избегнат неочаквани финансови загуби и рискове на пътя, най-сигурният подход е покупката на комплект, предварително монтиран и напомпан върху джанти. Диагностиката в специализиран сервиз за гуми позволява въртене на баланс машина, чрез което незабавно се откриват геометрични отклонения, радиално или аксиално биене, както и скрити дефекти по гумата.
В крайна сметка инвестицията в автокомпоненти втора употреба винаги носи елемент на хазарт, сходен с покупката на автомобил без ясно изразена сервизна история. Докато новите комплекти осигуряват предвидимост и производствена гаранция, при използваните гуми цялата отговорност за техническата изправност пада върху купувача. Затова щателната проверка на DOT кода, дълбочината на грайфера и тестът под налягане и на баланс машина остават единствените реални гаранти за безопасност на пътя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 У Столипино
10:19 18.08.2026
2 Не се
10:19 18.08.2026
3 Пфу
10:20 18.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
🚗Употребявани гуми - само подарък 🚗
10:37 18.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Така от гуми по 10-15 кг се изхвърля 35- 45 кг отпадък който производителите НЕ искат да събират, а никой не го изкупува❗
А бабите от ЕсеС се загрижили за опаковките от вафли и чашки от кафе❗
10:43 18.08.2026
8 Джихади Йово
10:45 18.08.2026
9 Явно си
До коментар #5 от "Малко":Ерген😁💯
10:47 18.08.2026
10 Георги
11:09 18.08.2026