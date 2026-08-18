Как да изберем употребявани гуми

През всеки сезон каучуковата смес определя границата между сигурното управление и опасната загуба на сцепление, поради което покупката на автомобилни гуми втора ръка изисква изключително детайлен оглед. Вторичният пазар прелива от привлекателни оферти с дълбок протектор, но зад привидно запазената грайферна шарка често се крият скрити дефекти, структурни деформации и процеси на стареене, които компрометират безопасността на пътя.

Основният фактор, който много шофьори пренебрегват, е календарната възраст на гумата. Според утвърдените стандарти в автомобилната индустрия, максималният препоръчителен експлоатационен срок за зимните модели е между пет и седем години, докато летните гуми могат да запазят своите работни характеристики до около седем-осем години при правилно съхранение. След този период химическият състав на каучуковата смес губи основните си еластични свойства вследствие на оксидацията, температурните амплитуди и ултравиолетовото лъчение.

При зимните модели остаряването води до втвърдяване на протектора, което пречи на каучука да се адаптира към грапавините на асфалта при минусови температури и драстично влошава работата на ламелите върху сняг и лед. Летните гуми пък страдат от микропукнатини и загуба на структурна стабилност, което намалява способността им за бързо отвеждане на водата и драстично увеличава риска от аквапланинг при висока скорост. Датата на производство се определя лесно чрез четирицифрения DOT код върху страничния борд, където първите две цифри обозначават седмицата, а последните две – годината на производство.

Конструкцията на съвременната радиална гума разчита на сложно съчетание от стоманена корда, текстилни пластове, вътрешен херметичен слой и странични бордове. Неправилното съхранение извън сезона – например вертикално подреждане без джанти, излагане на пряка слънчева светлина или досег с петролни продукти – води до трайна деформация на гумата и изсъхване на каучука. Тези микроструктурни повреди остават напълно невидими за невъоръжено око, докато гумите не се монтират и напомпат до работно налягане.

Скрити разкъсвания на вътрешния слой или умора на материала в страничния борд водят до появата на опасни балони и хернии. При летните гуми тези дефекти са особено критични поради високото термично натоварване при движение с висока скорост по горещ асфалт, докато при зимните гуми неравномерното износване често уврежда силно специфичните грайферни блокове.

За да се избегнат неочаквани финансови загуби и рискове на пътя, най-сигурният подход е покупката на комплект, предварително монтиран и напомпан върху джанти. Диагностиката в специализиран сервиз за гуми позволява въртене на баланс машина, чрез което незабавно се откриват геометрични отклонения, радиално или аксиално биене, както и скрити дефекти по гумата.

В крайна сметка инвестицията в автокомпоненти втора употреба винаги носи елемент на хазарт, сходен с покупката на автомобил без ясно изразена сервизна история. Докато новите комплекти осигуряват предвидимост и производствена гаранция, при използваните гуми цялата отговорност за техническата изправност пада върху купувача. Затова щателната проверка на DOT кода, дълбочината на грайфера и тестът под налягане и на баланс машина остават единствените реални гаранти за безопасност на пътя.

В заключение ще кажем, че дори най-евтиният нов комплект гуми винаги е за предпочитане пред употребявания, тъй като гарантира свеж каучук, липса на скрити повреди и пълна производствена гаранция.