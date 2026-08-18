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Четирите основни причини за надраскване на цилиндрите в двигателя и как да ги избегнем

Четирите основни причини за надраскване на цилиндрите в двигателя и как да ги избегнем

18 Август, 2026 10:27 782 0

  • двигател-
  • цилиндри-
  • повреда-
  • съвети

Основният катализатор за този проблем се крие в масления глад

Четирите основни причини за надраскване на цилиндрите в двигателя и как да ги избегнем - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Появата на така наречените задирания или ожулвания по стените на цилиндрите е сред най-коварните механични дефекти при съвременните двигатели с вътрешно горене. Тези надлъжни драскотини нарушават херметичността на горивната камера, водят до рязък спад в компресията, повишен разход на масло и в крайна сметка налагат скъпоструващ основен ремонт или пълна подмяна на задвижващия агрегат.

Основният катализатор за този проблем се крие в масления глад и критичния спад в нивото или налягането на смазочната течност

Когато между буталните пръстени и цилиндровата стена липсва стабилен филм, сухото триене генерира огромно количество топлина за броени секунди. Резултатът е термично разширение, микрозаваряване на металите и дълбоки механични поражения. Редовната проверка на нивото на пръчката и навременната смяна на смазочните консумативи са най-ефективната превенция срещу подобен сценарий.

Вторият изключително опасен фактор е деструкцията на каталитичния конвертор

При използване на гориво с лошо качество или неизправности в запалителната система – като закъснели искри от износени свещи или дефектирали бобини – неизгорялата горивно-въздушна смес попада директно в питата на катализатора. Неконтролираното ѝ изгаряне там причинява разпад на керамичната структура, а образуваният фин абразивен прах се засмуква обратно през изпускателния колектор поради пулсациите в налягането и прониква в горивните камери, превръщайки се в шмиргел за буталата.

Използването на гориво с по-ниско октаново число от предписаното от производителя също нанася сериозни щети поради появата на детонационно изгаряне

При детонация горивната смес не изгаря плавно, а се самовъзпламенява с взривна скорост преди буталото да е достигнало горна мъртва точка. Ударните вълни разбиват масления филм и подлагат компонентите на екстремно натоварване, което физически разрушава повърхностния слой на цилиндровите стени.

Прегряването на задвижващия агрегат завършва този списък с рискове

Когато температурата на охладителната течност премине допустимите граници, моторното масло бързо губи своя вискозитет, разрежда се и престава да издържа на механичния натиск. Същевременно алуминиевите бутала се разширяват значително по-бързо от самия блок, което води до директен контакт метал в метал и неизбежно увреждане на огледалната повърхност на цилиндъра.

Конструктивно съвременните олекотени двигатели с тънки каучукови уплътнения и алуминиеви блокове със специални покрития са значително по-чувствителни към температурни и качествени отклонения. Докато по-старите чугунени блокове прощаваха леки компромиси в поддръжката, модерните турбомотори изискват стриктно спазване на вискозитетните спецификации, технически изправна охладителна система и качествени горива, за да се гарантира продължителен ресурс без скъпи инциденти.


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