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Google представи новия Android Auto

Google представи новия Android Auto

18 Август, 2026 14:30 637 0

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Версия 17.5 вече се предлага в стабилен вариант

Google представи новия Android Auto - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google официално пусна най-новия си софтуерен ъпдейт за инфоразвлекателната система, като разпространи Android Auto 17.5 както в програмата си за бета тестове, така и в стабилните производствени канали. Компанията от Маунтин Вю е предпочела да не публикува официален списък с промените, оставяйки потребителите да изтеглят версия 17.5 без подробна спецификация. Първоначалните тестове в реални условия на флагмански хардуер не разкриват никакви незабавни козметични промени или промени в интерфейса, което ясно показва, че инженерите са съсредоточили усилията си върху калибриране „под капака“ и настройки за стабилност, за да отстранят оставащите системни проблеми.

Тази поддръжка на заден план идва в критичен момент за екосистемата на Google за автомобили, която наскоро се сблъска с вълна от проблеми с производителността. Шофьорите съобщаваха за чести сривове на системата и блокирания по време на шофиране, свързани с интеграцията на Gemini – AI асистентът от ново поколение на Google, който следващия месец ще замести напълно стария Google Assistant. Поправката има за цел също да отстрани досаден бъг от лятото, който принуждаваше потребителите да отключват ръчно смартфоните си, преди инфоразвлекателната система да установи връзка.

За собствениците на автомобили, които искат да заобиколят постепенното, поетапно разпространение чрез Google Play Store, ръчната инсталация остава възможност чрез самостоятелни APK инсталатори както за бета версия 17.5.1632, така и за стабилната версия 17.5.6632. Освен тези незабавни корекции на бъгове, Google подготвя почвата за мащабно технологично обновяване, планирано за по-късно през тази година. Предстоящото въвеждане на нови функции ще включва персонализируеми джаджи за таблото, както и поддръжка на видео стрийминг при спрян автомобил, което ще позволи на паркиралите шофьори да гледат YouTube – с автоматично превключване към възпроизвеждане само на аудио, веднага щом скоростната кутия премине в режим на движение.


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