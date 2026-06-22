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Защо съвременните китайски двигатели имат склонност към прегряване и какъв е спасителният изход

Защо съвременните китайски двигатели имат склонност към прегряване и какъв е спасителният изход

22 Юни, 2026 10:13 4 251 26

  • китайски автомобили-
  • прегряване на двигателя-
  • съвети

В автомобилните форуми все по-често се надига вълна от недоволство заради зачестилите случаи на термичен шок и фатални повреди в задвижващите агрегати на новите азиатски модели

Защо съвременните китайски двигатели имат склонност към прегряване и какъв е спасителният изход - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Летните горещини по принцип са сериозно изпитание за всяка охладителна система, но когато един автомобил е технически изправен, радиаторът и антифризът би трябвало да се справят с топлообмена безпроблемно. Уви, реалността по пътищата показва съвсем друго, а коренът на проблема се крие далеч под повърхността на лъскавия дизайн. Повечето съвременни мотори, включително и тези от Китай, са софтуерно принудени да балансират на ръба на критичните нива, поддържайки работни стойности от порядъка на 100 - 110 градуса по Целций в режим на празен ход или при съвсем леко натоварване. Това не е заводски дефект, а умишлен компромис в името на строгите екологични стандарти и икономията на гориво. Идеята е проста: колкото по-нажежена е горивната камера, толкова по-малко вредни емисии се отделят в атмосферата.

Уловката при китайските мотори обаче е, че те не са проектирани за подобни температури. И про потегляне след кратки спиране градусите не могат моментално да спаднат до здравословните 90 градуса. Ако водачът реши да натисне педала на газта по-агресивно, термичният пик скача рязко нагоре. Последиците от този топлинен стрес за изцяло алуминиевите блокове са пагубни – детонации, деформация на буталата и разрушаване на деликатното покритие на цилиндровите втулки. Паралелно с това налягането на смазочната течност пада, а самото масло не си върши работата както трябва и ускорява износването на металните компоненти.

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че периферните елементи на охладителната система при китайските мотори – тръбопроводи, фланци и уплътнения – се изработват от пластмаса и гума. Докато при западните марки тези детайли издържат около 50 000 километра под постоянен термичен тормоз, при китайските алтернативи животът им често е наполовина по-къс. Материалите бързо се изпичат, стават трошливи и започват да губят херметичност, а един внезапен теч може да ликвидира двигателя за броени минути. За щастие, това инженерно недоразумение има своето ефективно решение чрез софтуерна намеса и рекалибриране на електронния блок за управление (ECU) в две основни направления:

Първо, софтуерно се залагат изцяло нови температурни карти. Целта е в режим на празен ход градусите да не надвишават 94, а при сериозно натоварване системата да поддържа безопасните 88 - 90. Този ход мигновено сваля напрежението от пластмасовите компоненти и удължава живота на мотора.

Второ, коригира се съотношението на гориво-въздушната смес. В преследване на екологични сертификати, модерните турбомотори масово работят с прекалено „постна“ смес при максимално налягане на принудителното пълнене. За да се елиминира рискът от пагубни детонации, се препоръчва изкуствено „защитно обогатяване“ на сместа до стойности от 0.82 по скалата на ламбда сондата в целия работен диапазон на турбината.

След подобна фина софтуерна настройка автомобилът не само запазва своята динамика, но често става дори по-отзивчив при подаване на газ. Термичният балон, изкуствено заложен от производителите заради екотестовете, се пука веднъж завинаги. Моторът започва да диша в облекчен режим, маслото запазва вискозитета си, а рискът от скъпоструващ ремонт в сервиза намалява до минимум.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6135

    5 6 Отговор
    Значи софтуерът е конфигуриран фабрично да поддържа 100-110 градуса поради екологични норми, но това съсипва двигателя.

    Променят софтуера да поддържа по-ниска температура и да щади двигателя и какво става с екологичните норми?

    Коментиран от #23

    10:23 22.06.2026

  • 2 Мдаааа

    14 4 Отговор
    Цялата работа е в едно копченце. Стои изключено, а когато отидеш на преглед го включваш. И двигателя добре и еконормите добре...

    10:27 22.06.2026

  • 3 Ами

    14 10 Отговор
    Китайски 60 клуци

    10:27 22.06.2026

  • 4 Решението е

    13 10 Отговор
    стой далече от китайските бангии

    Коментиран от #6

    10:29 22.06.2026

  • 5 Спасителния изход е

    14 8 Отговор
    да не се купува китайска кола...

    10:35 22.06.2026

  • 6 Пълно е с неадекватници

    8 7 Отговор

    До коментар #4 от "Решението е":

    Познавам и богати българи, които си купиха хитайски бофклуци, нямам обяснение

    Коментиран от #7, #9

    10:40 22.06.2026

  • 7 Ами

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пълно е с неадекватници":

    Богатия може да си купи всичко ,но бедния трябва да внимава

    10:43 22.06.2026

  • 8 Георги

    8 4 Отговор
    без това урсулите дават зор за електрификация, а там китайските марки са с поне 2 поколения пред европейските.

    Коментиран от #15

    10:44 22.06.2026

  • 9 Саманта

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пълно е с неадекватници":

    Ти първо се научи да пишеш , че тогава се прави на разбирач.

    10:44 22.06.2026

  • 10 Име

    5 5 Отговор
    Имах "удоволствието" да шофирам на един приятел Хавал-а 2023-та(тогава още нямаше година от пускането му на пътя. Няма такова скърцащо недоразумение!

    10:46 22.06.2026

  • 11 Пилот на Ферари

    10 4 Отговор
    Познавам много хора закупили си Китайски автомобили , но никога до сега не бях чувал да имат подобен проблем .
    Явно това е проблем за Европейския пазар и породен от Европейските изисквания .

    10:46 22.06.2026

  • 12 читател

    6 5 Отговор
    Аз лично още не съм виждал двигател да работи "нормално " на температура 110 градуса ??
    Дори за антифриза температурата е висока , а ако е с вода то ще гръмне като парен котел .

    Коментиран от #17

    10:49 22.06.2026

  • 13 Някой

    10 5 Отговор
    Приемам тази статия като част от пропагандната война срещу китайските коли. Аз лично карам китайски автомобил от 4 години - никога не е прегрявал двигателя и съм нямамл никакви ядове. Познавам и още няколко собственици на китайски коли - и от тях не съм чувал оплаквания, камо ли с прегряване на двигател.
    Иначе, прехвалените западноевропейски марки пълнят сервизите из Европа. Пример - купува си познат DS незнам колко си, кара го 1 ден и се налага да го върне в магазина заради дефект. Чака си го 1 месец. Да видим кога пак ще влезе в бокса.

    10:49 22.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 гейооргий

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    а електрически стол пробвал ли си?

    Коментиран от #20, #25

    10:58 22.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Писател

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "читател":

    Имам Опел бензин 2005 год. той работи на 106-108 градуса ,но таблото показва 90 ,да не се шашкат читателите

    Коментиран от #21

    11:02 22.06.2026

  • 18 ои8уйхътгрф

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "овътрехуйения":

    Скоро ще ти се изясни кой съм, хирурга дето ще ти зашива разпореното изходно отверстие ще ти обясни защо си стигнал до неговите услуги...

    11:04 22.06.2026

  • 19 Ромлянин

    1 6 Отговор
    Няма ли звезда от пред не ми я хвали

    11:06 22.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ои8уйхътгрф

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Писател":

    Че те всички коли в диапазона 85-105-108 градуса заковават стрелката където е нужно щото маймуната зад волана ще се стресира... Не случайно вече масово няма стрелка за температурата- имаш една синя иконка дето свети докато загрее до 40-45 градуса и после имаш една червена лампа дето светва при 115 градуса и вече си прецакал нещата...

    Коментиран от #22

    11:12 22.06.2026

  • 22 6135

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "ои8уйхътгрф":

    Моят Тигуан, купен декември, му се извежда на таблото температурите на охладителната течност и на маслото. Показва си ги с цифрички.
    Предполагам, че това важи за всички нови коли на VAG.

    Коментиран от #26

    11:21 22.06.2026

  • 23 Мунчовци с бутала между ушите

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "6135":

    Какво става с катализатора и с филтъра за твърди частици, като се пренастрои софтуера с цел да се опази двигателя.
    Някои си продава идеите за нещо, което не е било пазено първите 100 000 км, а след това е купено от някой, който трябва да го крепи и да го пази да не се разпадне за следващите 100 000+ км.
    Сипят се автоджамбазки знания за малоумници, които искат да опознаят автомобилите си в детайли и да се произнесат в недипломирани експерт-инженери, след време, защото са си купили каляски, с умрели коне по “тънката лайстна”.

    11:34 22.06.2026

  • 24 Джамбазин

    5 3 Отговор
    Щот са боклуци, за тва загряват.

    12:03 22.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ои8уйхътгрф

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "6135":

    Само дето трябва всеки път да ровиш из менюто да ги вадиш данните, нали? И вервай ми, 99,999% от шофьорите идея си нямат какво може или не може колата им- щом го няма на таблото като запалят значи изобщо го няма...

    12:55 22.06.2026