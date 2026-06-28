Кои сглобени в Китай коли се чупят най-малко?

Експертите от влиятелната агенция JD Power хвърлиха светлина върху реалната надеждност на автомобилите, произведени в Китай, разбивайки някои дългогодишни стереотипи. Мащабното проучване черпи информация директно от извора – анализирани са мненията на 14 000 реални собственици, закупили своите коли в периода между юли 2025-а и февруари 2026 година. В полезрението на оценителите попаднаха 127 модела, разнищени по 218 специфични параметъра в девет категории. Финалната присъда се определя от безпощадния коефициент PP100, който изчислява средния брой дефекти на всеки 100 превозни средства.

На върха на хранителната верига при брандовете, опериращи на китайска почва, изненадващо или не, се настаниха премиум играчи. Лидери по здравина са Land Rover (200 PP100), плътно следвани от луксозните американци от Cadillac (203 PP100) и шведската крепост Volvo (206 PP100). Веднага след тях по петите ги следват утвърдени имена като Porsche и Lexus, както и съвместното предприятие Dongfeng-Honda. Истинският повод за гордост за местната индустрия обаче са отличните резултати на изцяло китайските гиганти Chery (213 PP100) и Geely (214 PP100), които за пореден път доказват, че са скъсили дистанцията с глобалните лидери до минимум.

Когато свалим картите на ниво конкретни пазарни сегменти, битката става още по-оспорвана. При достъпните компактни седани лаврите обра стилният Changan Eado Plus, изпреварвайки Roewe i5 и младежкия MG 5. Стъпка по-нагоре в размерите и цената доминират Toyota Levin и Changan Eado Max. Сърцето на средния клас обаче се държи здраво от германско-китайския тандем в лицето на Volkswagen Bora и вечния Volkswagen Golf, подкрепени от петото поколение на Geely Emgrand. Бизнес елитът също залага на сигурно – там отличници по издръжливост са Volkswagen Passat, Honda Inspire, както и технологичните Chery Arrizo 8 и неговата Pro модификация.

При кросоувърите – най-горещото бойно поле на пазара – Geely Coolray и Changan CS35 Max бързо си заслужиха титлата "железни" в базовия компактен клас, докато при по-скъпите алтернативи се наложиха Changan CS55 Plus (познат още като Uni-S) и авангардният Lynk & Co 06. Ако търсите средноразмерен SUV, който няма да ви остави на пътя, статистиката сочи към Changan CS75 Pro, Chery Tiggo 7 Plus, Geely Cityray и Jetour X70 Plus. В по-луксозния край на същия сегмент триумфират Chery Tiggo 8 Plus, заедно с германските градски воини Volkswagen Tharu и Volkswagen T-Roc.

Големите семейни нужди също намериха своите сигурни шампиони в лицето на флагмана Chery Tiggo 9, японската класика Toyota RAV4 и внушителния GAC GS8. За тези, които залагат на максималния обем и практичността на вановете, Wuling Hongguang V отнесе приза при малките работни кончета. В по-изискания среден клас на семейните транспортьори челното място е за GAC M6 и GAC M8, докато при кралете на пространството еталон за безпроблемна експлоатация остава незаменимата Honda Odyssey.

Интересно е да отбележим, че една част от тези отличници вече не са екзотика и за нашия пазар. На родна земя официално се предлагат моделите на премиум брандовете Volvo, Porsche и Lexus, а мащабната инвазия на китайските производители в България прави така, че родните шофьори да имат директен достъп до колите на Geely (чиито модели като Coolray и Cityray стъпват уверено на пазара), както и до набиращата популярност у нас с марките Omoda и Jaecoo гама на Chery. MG също уверено си пробива път на българския пазар.