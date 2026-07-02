Samsung внедрява Privacy Display в цялата гама S27

Samsung подготвя мащабно и достъпно внедряване на най-обсъжданата си функция за сигурност. Когато южнокорейският технологичен гигант за първи път интегрира своята хардуерно базирана матрица Privacy Display, задвижвана от авангардната технология Flex Magic Pixel — в настоящия Galaxy S26 Ultra, експертите от бранша предположиха, че тази функция ще остане надеждно заключена в най-високото ниво на оборудване в продължение на години напред. Въпреки това, подробен бърз доклад от базирания в Сеул браншов източник The Elec напълно разби тази стратегия за запазване на премиум статуса. За предстоящата моделна година всички четири планирани варианта от серията Galaxy S27 ще получат стъклото срещу любопитни погледи като стандартно фабрично оборудване, което гарантира, че дори потребителите от най-ниското ниво могат да се предпазят от любопитни погледи, без да бъдат принудени да плащат цени от най-високия ценови клас.

Тази масова демократизация бележи безпрецедентен тактически обрат, особено за базовия, „класически“ Galaxy S27. Исторически третиран като икономична версия, която не разполага с предимствата на високата производителност, като 45 W ултрабързо зареждане или масиви за проследяване с ултрашироколентова технология (UWB), стандартният модел първоначално беше предвиден за компромис във веригата за доставки на дисплеи, насочен към бюджета. Финансовите специалисти в компанията бяха прекарали месеци в активни преговори за набавяне на по-евтини, спестяващи разходи базови панели от китайския производител на дисплеи BOE. За щастие на феновете в областта на смартфоните, тези задкулисни преговори официално се провалиха в последния момент, което отвори пътя на Samsung Electronics да внедри първокласни, собствени OLED панели на Samsung Display с интегриран хардуер Flex Magic Pixel в цялата производствена линия от входния клас.

И все пак, докато производителите успешно подготвят тази хардуерна матрица за твърди, традиционни стъклени панели, в сегмента на сгъваемите устройства от висок клас остава непоклатимо огромно препятствие от инженерно-структурен характер. Тъй като основната архитектура разчита на изключително сложно физическо разделение – разделяне на панела на специални, постоянно активни пиксели с тесен ъгъл на видимост и вторични блокове с широк ъгъл на видимост, които се затъмняват при активиране на режима за защита на личните данни – прилагането на този слой върху гъвкави, сгъваеми субстрати води до сериозно влошаване на производителността. Ранните лабораторни прототипи в момента се борят със значителен спад в общата резолюция и сериозни компромиси в максималната яркост, което от своя страна води до скок в структурното потребление на енергия и заплашва реалната издръжливост на батерията.