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Honor разработва смартфон с огромна 14 000 мАч батерия

Honor разработва смартфон с огромна 14 000 мАч батерия

25 Юни, 2026 10:35 435 0

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Все още не е ясно кой модел ще получи огромния ъпгрейд

Honor разработва смартфон с огромна 14 000 мАч батерия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Продължаващите „войни за издръжливост“, които доминират на китайския пазар на мобилни устройства, официално навлязоха в напълно нова територия. Веднага след грандиозния старт на Honor X80 Pro Max на вътрешния пазар — който пренаписа стандартите в индустрията, като съчета огромна силициево-въглеродна батерия с капацитет 11 000 мАч в изключително тънък корпус с дебелина 8,08 мм — източници от вътрешния свят потвърждават, че отделът за батерии на Honor вече работи усилено, за да подобри собствения си рекорд. Ранни технически данни, изтекли чрез известния браншов източник в Weibo „Digital Chat Station“, разкриват, че компанията активно е започнала лабораторни тестове на ранен инженерен прототип, оборудван с огромна 14 000 мАч клетка.

Honor разработва смартфон с огромна 14 000 мАч батерия

Платформата официално е преминала в изключително важната фаза на въвеждане на нов продукт (NPI) в рамките на изследователско-развойния център на Honor в Шенжен, което показва, че инженерите активно усъвършенстват основната архитектура на веригите, модулите за безопасност при различни напрежения и пътищата за разсейване на топлината, за да се справят с огромната плътност на клетките. Макар че първоначалните слухове за дизайна, циркулирали в средите на бранша още през май, предполагаха, че този предстоящ шедьовър по издръжливост, временно наречен Honor Power3, ще се задоволи с батерия от 12 000 мАч в комбинация с процесор MediaTek Dimensity 8600 от горния среден клас, най-новите лабораторни данни потвърждават, че инжнерите на Honor агресивно са променили спецификациите на клетките в хода на разработката, за да максимизират преднината си по отношение на производителността пред конкуренти като Xiaomi и Vivo.

Ако този проект с капацитет 14 000 мАч премине строгите механични тестове за падане и интензивните проверки за пробиване на батерията без никакви структурни повреди през следващите месеци, крайният серийно произведен модел би могъл да се появи в шоурумите още през първото тримесечие на 2027 година, като ефективно ще изведе автономността на смартфоните в територията на няколкодневната работа, което напълно ще премахне традиционната преносима батерия от ежедневната чанта на потребителя.


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