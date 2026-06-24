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Xiaomi работи над алтернатива на Privacy Display на Samsung

Xiaomi работи над алтернатива на Privacy Display на Samsung

24 Юни, 2026 10:48 552 0

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  • дисплей-
  • privacy display

Honor също разработва подобен продукт

Xiaomi работи над алтернатива на Privacy Display на Samsung - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Тактическото решение на Samsung да представи своя революционен „Privacy Display“ във флагмана Galaxy S26 Ultra по-рано тази година официално даде старт на инженерна надпревара в сектора на смартфоните. Чрез динамично манипулиране на разсейването на светлината на ниво пиксел, за да блокира гледането под ъгъл по команда, южнокорейският технологичен гигант успешно премахна необходимостта от груби, допълнителни протектори за екрана, които трайно влошават качеството на изображението. Докато вътрешна телеметрия потвърждава, че Samsung Display планира да отвори своите собствени вериги за доставки на екрани за защита на личните данни за външни производители до края на 2028 година, влиятелните китайски производители отказват да чакат, като вместо това избират да разработват съвместно независими местни алтернативи, за да оспорят пазарния дял на Samsung в премиум сегмента.

Източници от бранша потвърждават, че Xiaomi вече е в напреднала фаза на тестване на място на дисплей от следващо поколение с 2K резолюция за предстоящата си флагманска серия Xiaomi 18 Pro, чието представяне е насрочено за септември тази година. Вместо да разчита на прости софтуерни наслагвания, решението на Xiaomi, според информациите, съчетава специално проектиран панел с интегрирани софтуерни контроли, за да ограничи периферните ъгли на видимост по време на чувствителни задачи. Едновременно с това Honor стартира свой собствен паралелен проект за разработка в партньорство с водещ местен производител на дисплеи, като активно тества локализирани екрани за защита на личните данни на хардуерно ниво в две прототипни архитектури с размери 6,3 инча и 6,8 инча – които се очаква с голямо нетърпение да се появят като предстоящата серия Magic9 по-късно тази зима.

Макар първоначалният прием на пазара към вградените филтри за поверителност да е бил изключително положителен, реализирането на този сложен инженерен трик без влошаване на базовата производителност се оказва изключително трудно предизвикателство при настройката. Ранните данни от прототипите на независимите китайски производители сочат, че първите партиди изпитват забележими спадове в скоростта, като по-специално се затрудняват да поддържат оптимална яркост и точност на цветовете, когато активните филтри за поверителност са включени – критичен компромис, който вече предизвика лека критика към производствените устройства от първо поколение на Samsung. Тъй като непотвърдените проблеми с качеството карат някои по-малки нишови технологични марки да спрат напълно вътрешните си програми и да изчакат официалното пускане на компонентите от Samsung, следващите няколко месеца на тестове в реални условия ще определят дали китайските панели наистина могат да се мерят с прецизната калибрация на настоящия лидер.


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