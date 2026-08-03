Тествахме Galaxy Z Fold8 - смартфонът, който променя сгъваемите устройства

След седем години на минимални промени на на една и съща концепция, корейският гигант Samsung най-накрая предприе най-радикалната си стъпка в категорията на сгъваемите устройства. При осмото поколение модел компанията изостави познатата висока и тясна форма, променяйки изцяло съотношението на страните при Galaxy Z Fold 8. След повече от седмица на интензивна ежедневна употреба — от носене в джобове и работа в движение, до заснемане на кадри и мултитаскинг — сме готови да ви разкажем повече за устройството, което наистина променя сегмента.

Първата среща с новата форма на Galaxy Z Fold 8 направихме още при премиерата на устройството и както тогава споделихме, така и сега, мнението ни, че тук достъпността и удобството за работа с една ръка са издигнати на най-високо ниво. В сгънато състояние телефонът изглежда необичайно широк и нисък, напомняйки размерите на паспорт. В реалното ежедневие обаче този външен 5.5-инчов AMOLED панел (съотношение 10:16) се оказва едно от най-практичните решения на марката от години насам.

При по-старите поколения външният екран беше толкова тесен, че писането на съобщения с една ръка водеше до чести грешки. Това караше потребителите бързо да се отказват и да го ползват предимно като екран за „преглед“ за известия. При Z Fold 8 външният дисплей най-накрая се усеща като нормален, макар и малко по-широк телефон от това което сме свикнали. Писането на чатове, бързата проверка на карти или прелистването на социални мрежи в движение вече стават без да се налага постоянно да отваряте устройството с две ръце.

Когато обаче разгънете телефона, пред вас се разкрива 7.6-инчов вътрешен дисплей с ново съотношение 4:3. Това е форматът, познат ни от iPad серията на Apple, и промяната тук също е осезаема. Четенето на по-дълги статии, работата с файлове, електронни таблици или дори гледането на съдържание се усеща много по-естествено. За първи път от години усещането от отварянето на сгъваем телефон действително носи стойността на малък таблет, а не просто на леко разширен смартфон. По отношение на масата, с теглото си от 201 грама Z Fold 8 най-накрая спира да дърпа и да тежи в джоба, проблем, който съпътстваше първите няколко поколения.

Колкото и инженеринг да е вложен, сгъваемите технологии все още носят със себе си някои неизбежни физически компромиси, които от Samsung се стараят да минимизират, с технологии като Flex Titanium. Под вътрешния панел от Samsung са интегрирали ултратънък титанов слой с лазерни микроперфорации. По този начин познатата гънка в средата е значително по-туширана и трудно се забелязва по време на четене или гледане на видео, като единствено може да я забележите при пряка слънчева светлина под ъгъл.

Като недостатък можем да отбележим, че мекото защитно покритие на сгъваемия екран продължава да привлича естествените мазнини от кожата много по-агресивно от стандартното закалено стъкло. Екранът бързо се зацапва, а отраженията върху мазните петна понякога дразнят при по-силна светлина. Друга разлика с предходните поколения след вграждането на технологията Flex Titanium е по-стегнатия механизъм, новата панта щраква сигурно само в напълно затворено или напълно отворено положение. За разлика от по-големия си брат Z Fold 8 Ultra, тук трудно можете да поставите телефона полусгънат и той да остане така за повече от снимка.

Дисплеите иначе предлагат страхотна яркост от 3000 нита и 120Hz честота на опрестяване, а новото антирефлексно покритие на вътрешния панел наистина помага дори и при пряка слънчева светлина.

Под капака работи овърклокнатият флагмански чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 „for Galaxy“, комбиниран с 12GB RAM (и 16GB при най-скъпата версия с 1TB памет). В ежедневни условия телефонът буквално "лети". Превключването между десетки приложения, тежки браузър раздели и навигация се случва без замисляне.

Вграденият софтуер One UI 9 надгражда възможностите за мултитаскинг. С плъзгане на два пръста отстрани лесно разделяте екрана на две приложения, а плъзгането по диагонал от ъгъла свива даден прозорец до плаващ такъв.

Galaxy Z Fold 8 е първият сгъваем модел на марката, който преминава към силициево-въглеродна батерия (Si-C) с капацитет 4800 mAh и поддръжка на 45W зареждане. Този тип батерии позволяват по-висока плътност в по-тънък профил. В реалния живот батерията осигурява безпроблемен пълен ден на интензивна употреба. При нашия тест — около 16 часа разкачен от мрежата с близо 6 часа активен екран (смесено браузване, социални мрежи, малко YouTube) — телефонът стигаше до лягане с около 15% остатъчен заряд.

При камера модулите Samsung предприема подход за оптимизиране на теглото и цената. За разлика от Ultra варианта, тук липсва физически оптичен вариообектив (телеобектив). На разположение е двойна задна система с основен сензор с 50 мегапиксела и ултраширокоъгълен сензор, също с 50 мегапиксела. Камерите на гърба стърчат доста осезаемо от корпуса. Ако поставите телефона по гръб върху плоска маса и се опитате да пишете по екрана, клатенето е дразнещо и осезаемо.

Що се отнася до качеството на заснемане — през деня снимките са с традиционно високото за Samsung ниво на детайл, динамичен обхват и наситени цветове. Липсата на оптичен зуум се усеща, когато искате да заснемете отдалечен обект, макар че благодарение на 50-мегапикселовата резолюция, софтуерният "кроп" (изрязване на кадъра) върши прилична работа за социалните мрежи. Нощните снимки също са с добро качество, макар че софтуерната обработка понякога заглажда детайлите малко повече от необходимото. Налице са и познатите Galaxy AI функции за бърза обработка и премахване на обекти от снимките.

Samsung Galaxy Z Fold 8 успява да превърне сгъваемия формат от екзотика в наистина практичен инструмент за ежедневието. Новите пропорции 4:3 на вътрешния екран, нормализираният външен дисплей и драстично намаленото тегло правят модела най-удобния Z Fold до момента по наше мнение. Цените у нас започват от 1999 евро за версията с 12GB/256GB.