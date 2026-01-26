Цената за смяна на батерията на Tesla ще разплаче и най-заклетия фен на Илон Мъск

Ако притежавате по-стара Tesla, пазете батерията ѝ като очите си, защото новината, която идва от сервизните центрове, е способна да разплаче и най-заклетия фен на Илон Мъск. Оказва се, че подмяната на основния захранващ компонент може не просто да ви излезе солено, а буквално да струва два пъти повече, отколкото бихте взели за целия автомобил на пазара за употребявани коли.

Представете си дилемата на един американски собственик на Model S от 2013 година. Оборудван с оригиналната 60-киловатова батерия, той решил, че е време за „ъпгрейд“ към по-мощния 90 kWh вариант. Сметката обаче се оказала по-студена от леден душ през януари – общата сума за процедурата достигнала главозамайващите 23 262 долара. От тях 18 000 долара са за самия хардуер, а останалото отива за труд и софтуерно „отключване“.

Тук идва и абсурдът: в момента подобна Tesla от същата година се търгува на вторичния пазар за суми между 10 000 и 15 000 долара. Накратко – ремонтът е два пъти по-скъп от колата. Дори и да изберете по-скромния вариант за нова 60 kWh батерия, цената от 13 830 долара пак ви оставя на ръба на икономическото самоубийство.

Докато собствениците на ветераните в гамата се чудят дали да не предадат колите си за скрап, в Китай ситуацията е коренно различна. Там току-що стартираха продажбите на освежената Tesla Model 3+ Long Range със задно задвижване, която направо „скъса шортите“ на конкуренцията по отношение на пробега. Благодарение на новата 78,4-киловатова батерия от LG и подобрената аеродинамика, този модел постигна рекордните 830 километра с едно зареждане според местния цикъл CLTC.

Така се очертава една парадоксална реалност в света на електрическата мобилност: докато новите модели стават все по-впечатляващи и издръжливи, старите „лъвове“ се превръщат в скъпи паметници на технологиите от миналото. Ако батерията ви „издъхне“ извън гаранция, логиката сочи само едно – по-добре инвестирайте в нов модел, отколкото да се опитвате да съживявате този "леген", чието „сърце“ струва повече от тялото му.