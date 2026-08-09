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Как летните жеги унищожават електрониката и гумите на автомобила

Как летните жеги унищожават електрониката и гумите на автомобила

9 Август, 2026 12:30 2 545 15

  • гуми-
  • електроника-
  • жега-
  • съвети

И какво е добре да правят шофьорите

Как летните жеги унищожават електрониката и гумите на автомобила - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Летните горещини често се възприемат просто като изпитание за климатика и охладителната система, но екстремните температури крият далеч по-коварни рискове за съвременните превозни средства. Продължителният престой на пряка слънчева светлина и високите градуси на асфалта могат тихо да съсипят ключови електронни модули, системи за сигурност и дори структурата на автомобилните гуми, поставяйки на изпитание надеждността на машината.

Под металния капак на модерния автомобил са разположени десетки микропроцесори и управляващи блокове – от тези за ABS и ESP, до модулите на въздушните възглавници. Повечето от тях са проектирани да издържат на работни граници между -40°C и +85°C. При паркиране на слънце обаче, подкапаковото пространство лесно може да премине границата от 100°C.

Тези топлинни пикове водят до разширяване на материалите, а последващото им изстиване причинява фини микропукнатини в печатните платки. Повредата обикновено не се проявява веднага, но с течение на времето води до пълна липса на контакт и неочаквано светване на контролните лампи за грешка на таблото.

Не по-малко сериозен е натискът върху гумите, които са единствената връзка на колата с пътя. През горещите месеци настилката често се нагрява над 60 градуса, а бързото каране генерира допълнително вътрешно триене. Комбинацията от високо термично натоварване и пренебрегнато ниско налягане се оказва сред основните причини за внезапно разслояване на протектора или фатално гърмене на гума в движение.

За предпазване от подобни скъпоструващи повреди се препоръчва спазването на няколко елементарни навика. Търсенето на сянка при паркиране и използването на светлоотразителни сенници значително намаляват термичния шок в купето. Що се отнася до гумите, системната проверка на тяхното налягане остава задължителна, но тя трябва да се извършва единствено когато гумите са напълно студени, за да се гарантират точни стойности и безопасност на пътя.

За да се предотвратят неприятните изненади и сериозните технически аварии в знойните летни дни, превантивната грижа остава най-верният съюзник на всеки шофьор. Редовната диагностика на електронните системи, навременната проверка на гумите в хладните сутрешни часове, разумното планиране на престоя под слънцето и поставянето на сенник на ветроупорното стъкло спестяват както излишни нерви, така и сериозни разходи в сервиза. В крайна сметка, съзнателното отношение към състоянието на автомобила през най-горещите месеци е онази малка подробност, която превръща потенциалната рискова ситуация в спокойно и сигурно пътуване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2554

    13 2 Отговор
    Личи си, че авторът хал хабер си няма от електроника и печатни платки.

    Той и от автомобили си няма хал хабер.

    Коментиран от #6

    12:46 09.08.2026

  • 2 Частна Република България

    17 2 Отговор
    Къде да паркирам на сянка. Изсякоха дървета да направят паркинги в нашия град. . Трябва да чакам да дойде сянката от блока .

    Коментиран от #3, #14

    12:53 09.08.2026

  • 3 строителен предприемач-инвеститор

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Частна Република България":

    Ще си купиш от гаражите , които аз и колегите строим с грижа за вас, на народни цени - само 50000€ за 12м2

    Коментиран от #5

    13:02 09.08.2026

  • 4 Интеркулер

    16 0 Отговор
    Летните жеги се отразяват предимно на някои устройства и системи, които се намират на предната седалка зад волана. И когато ги понапече слънцето, карат като изтървани.

    13:09 09.08.2026

  • 5 Частна Република България

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "строителен предприемач-инвеститор":

    Цената на квадратенметър гараж,е повече от тази на жилищната площ :) ;)

    Коментиран от #7

    13:14 09.08.2026

  • 6 Електронкаджия

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "2554":

    Абсолютно, автомобилната електроника има завишени нива за изисквания, като например +125 градуса по Целзий.

    Коментиран от #11

    14:10 09.08.2026

  • 7 строителен предприемач-инвеститор

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Частна Република България":

    Това е използваемата светла площ, иначе с общите части и стените е 36м2

    14:17 09.08.2026

  • 8 kоkорчо 💋🍌

    2 0 Отговор
    господине вие на колко литра фенталил сте

    14:23 09.08.2026

  • 9 Факи

    7 0 Отговор
    Да му мислят глупаците с електрическите коли. Те са само електроника

    14:27 09.08.2026

  • 10 Какво да правят шофьорите ли?

    4 0 Отговор
    Да си сменят гумите след максимум 4 години експлоатация. Да си карат колите и да не четат съботните и неделните статиийки на Славчев и оня другия, той си знае кой беше.

    17:10 09.08.2026

  • 11 колега

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Електронкаджия":

    Някое китайско трансмитерче или видеорегистраторче от Тему може и да даде фира, ама то толкова и струва.

    17:12 09.08.2026

  • 12 тоз

    4 0 Отговор
    На Гоуф 2-ка я боли щепсела - досега е устикала 38 зими и лета и още държи . Вие му мислете паркетни лъвове.

    17:52 09.08.2026

  • 13 поКУРко

    3 0 Отговор
    Съответно през зимата замръзва, а през дъждовните дни влагата е фатално опасна! Като четеш такива неграмотно преписани писания и ти идва да си прережеш вените! Не могат да се научат да ползват AI завалиите!

    18:45 09.08.2026

  • 14 Oня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Частна Република България":

    Купи едно платнище от Мушама за 12 евро и си я покривай-не ти трябва сянка,а желание!

    20:09 09.08.2026

  • 15 Светослав

    0 0 Отговор
    Вие плюете статията. Но когато на немски автомобили са слагали Френски електроники (тя е тотално зле) и заради изискванията на еурогейщината, да се ползва безоловен тенол (видиш ли ти, че било вредно) , тогава друго ще пишете.

    22:16 09.08.2026