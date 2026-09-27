WhatsApp променя драстично приложението си за Android

WhatsApp продължава да усъвършенства визуалната си идентичност и потребителското изживяване на операционната система Android, залагайки на по-интуитивни и модерни интерфейсни решения. Най-новите промени в бета каналите на приложението застават във фокуса на технологичната общност, тъй като софтуерният гигант внедрява дългоочаквани оптимизации в менютата и контекстните бутони.

Основният акцент в настоящия редизайн пада върху преработването на лентата за управление на съобщенията. Вместо досегашния подход с падащи менюта в горната част на екрана, разработчиците въвеждат изскачащ контекстен прозорец, който се появява директно до избраното съобщение след задържане. Това решение скъсява пътя до най-често използваните функции като отговор, препращане, запазване или редактиране, като същевременно уеднаквява поведението на интерфейса между версиите за Android и iOS.

Въпреки че новите визуални промени и реорганизирани менюта засега се тестват поетапно сред потребителите на бета версията през Google Play Store, съвсем скоро се очаква тяхното официално разпространение към стабилния глобален канал