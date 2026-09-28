Полша взе извънредно решение: всеки отделен пилот може да вземе решение за сваляне на чужд самолет

Полша обяви днес облекчаване на правилата за използване на военновъздушните си сили при засичане от радарите ѝ на летателен апарат нарушител – мерки, които обикновено се прилагат само в случай на война, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Полското министерство на отбраната възнамерява да позволи "на пилота или на оперативния командир да вземат решение за сваляне на чужд самолет въз основа на радарни данни или друга информация, интегрирана в системата", уточни заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик. Правилата в мирно време изискват визуална идентификация на самолета.
Това е поредната мярка, целяща да укрепи отбранителните способности на Полша – държава членка на НАТО и на ЕС – в момент, когато войната в съседна Украйна е напът да навлезе в петата си зима, а съюзниците предупреждават за нарастваща заплаха от руски дронове.
"Не можем да останем пасивни пред заплахите, а по всичко личи, че те ще стават все по-многобройни", каза Томчик.
Полският премиер Доналд Туск наскоро заяви, че Русия вероятно ще предприеме "хибридни атаки" с дронове и ракети срещу съюзниците на Киев, сред които е и Варшава.
Полша, която е сред страните с най-големи инвестиции в отбраната в рамките на НАТО като дял от брутния вътрешен продукт, обвинява Русия, че извършва "хибридни" провокации на нейна територия, по-конкретно нахлувания на дронове и нарушения на въздушното ѝ пространство.
Страната се превърна в основен транзитен хъб за западна военна и хуманитарна помощ за Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Български
- Винаги съм вземал самостоятелно решение, кога да сваля, и отгърмя поляня!
Коментиран от #7, #15
19:15 28.09.2026
2 Сваляйте
Коментиран от #16
19:16 28.09.2026
3 ФАКТ
19:16 28.09.2026
4 Кина
Коментиран от #8
19:16 28.09.2026
5 Много умно
Дано пилотите да са по разумни от политиците..
Коментиран от #11
19:16 28.09.2026
6 Мдааа
19:17 28.09.2026
7 Гледай не ти ти деинсталират
До коментар #1 от "Български":симулатора скоро...
Коментиран от #27
19:17 28.09.2026
8 хаха
До коментар #4 от "Кина":Типична омазана до ушите в кафяво блятенка. ХАХАХА
Напъвай още пиянде.
19:18 28.09.2026
9 Хайо
19:18 28.09.2026
10 Нещастници глепави
Факт
Коментиран от #13
19:18 28.09.2026
11 Ко стана
До коментар #5 от "Много умно":Путин нали щеше да хвърля aтoм, ако само един противников патрон влезе в руска територия.
Май не му стиска да натисне копчето.
Коментиран от #19, #53
19:19 28.09.2026
12 Атина Паднала
Коментиран от #18, #28
19:20 28.09.2026
13 Я ги питай
До коментар #10 от "Нещастници глепави":за финландците
19:20 28.09.2026
14 Политиците са глупави
19:21 28.09.2026
15 Путин пак
До коментар #1 от "Български":пусна в гащите.
19:22 28.09.2026
16 Хи хи
До коментар #2 от "Сваляйте":Путин идва за тебе яхнал дрон !! Така каза зеленото жуже и нато! Ти изкопа ли си бункерчето ??
Коментиран от #20, #22
19:22 28.09.2026
17 маке
19:22 28.09.2026
18 На поляците им стиска
До коментар #12 от "Атина Паднала":Мразят ги от дън душа.
Коментиран от #21
19:23 28.09.2026
19 хаха
До коментар #11 от "Ко стана":Жужо с тези късите ръчички не може да стигне до копчето...
19:24 28.09.2026
20 Путин яха само
До коментар #16 от "Хи хи":надарени малолетни момченца в бункера.
Коментиран от #23, #26
19:24 28.09.2026
21 Атина Паднала
До коментар #18 от "На поляците им стиска":Мразят ги защото полската водка по скъпа от столичная.
Коментиран от #29
19:25 28.09.2026
22 Ха ха
До коментар #16 от "Хи хи":Пуся от бункера чертае кафяви линий.Копейка месиш ли на пресъхналия Дунав ха ха.Поне да нахраниш някой прегладнял с.кореец .
19:25 28.09.2026
23 Хи хи
До коментар #20 от "Путин яха само":Я питай тагаренковците, те вече са видели Путин да се крие под леглата им !!
19:26 28.09.2026
24 Томов
19:26 28.09.2026
25 РЕАЛИСТ
19:26 28.09.2026
26 Щерев
До коментар #20 от "Путин яха само":Епщаин не путин и Клинтън на снимка с синя рокля,що ли?
19:26 28.09.2026
27 Няма
До коментар #7 от "Гледай не ти ти деинсталират":Бе! Опитвали са да ми инсталират вирус, но аз надявам две антивирусни един върху друг!
Коментиран от #30
19:27 28.09.2026
28 Украинците свалиха стотици
До коментар #12 от "Атина Паднала":руски самолети и ракети, плюс хиляди дронове. Пратиха на оня свят милион руски войници и...... нищо.
Коментиран от #32
19:29 28.09.2026
29 Касандра Солунска
До коментар #21 от "Атина Паднала":Колежке и Узо то е по скъпо от столичная .Затова ли гърците помагат на,Украйна вкл.и Вкеленският патриарх гърк Вартоломей.
По добре се пребери в родният си Сливенски край там е пълно с русофили
19:29 28.09.2026
30 Може генерално да те
До коментар #27 от "Няма":деинсталират.
В ЕС откриха ловният сезон за русофили подкрепящи войната.
Коментиран от #35
19:30 28.09.2026
31 Злобното Зели
Коментиран от #34, #42, #55
19:31 28.09.2026
32 РЕАЛИСТ
До коментар #28 от "Украинците свалиха стотици":Абе умния, Украйна не е членка на НАТО, бе.
Коментиран от #37
19:33 28.09.2026
33 Определено сега
19:35 28.09.2026
34 Ти на върна 20 години назад.
До коментар #31 от "Злобното Зели":Виж каква е турската армия сега, как е въоръжена и колко е силна.
Заради това руснаците изоставиха Армения. Не им стискаше да излязат екек на държава подкрепяна от турската армия.
19:35 28.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Да-а
19:36 28.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Групов?
До коментар #35 от "Не може !":Значи искаш с приятелите да ти запълним дупките....
Коментиран от #51
19:38 28.09.2026
39 Спрете с тази тъпотия
Коментиран от #40, #43
19:38 28.09.2026
40 Леш?
До коментар #39 от "Спрете с тази тъпотия":Точно както украинците?
Питай Хитлер как се воюва на няколкоо фронта.
19:41 28.09.2026
41 Руски самолет във Полша да навлезе
въздушно патрулиране на Балтика, са свалили украински военни дронове, които са навлезли на територията на Латвия поне два пъти тази година, през юни и август. Властите заявиха, че дроновете замесени в инцидентите през август, са принадлежали на украинските сили НО видиш ли се били отклонили от курса си след руска електрическа намеса в навигационната система на дроновете.Латвия, Литва и Естония тайно са поискали 500 милиона евро от Европейския съюз за спешна защита от дронове, според доклад на финландски медии. Средствата са планирани за развитието на специализирана инфраструктура. Балтийските столици са принудени да се защитават от нахлувания на украински дронове, които често навлизат във въздушното пространство на европейските държави. В Румъния украински дрон-камикадзе вече се взриви в търговско пристанище. В Естония военните бяха принудени да свалят дрон на украинските въоръжени сили в боен сблъсък.
Рига обаче понесе основната тежест на удара. В Латвия избухна тежка политическа криза след поредното неконтролирано нахлуване на украински дрон; в крайна сметка премиерът и министърът на отбраната на страната бяха принудени да подадат оставка....
Коментиран от #44, #46
19:41 28.09.2026
42 НАГЛА КОПЕЙКА
До коментар #31 от "Злобното Зели":"Нашите медии широко...не го отразиха"
Защото е руска пропаганда....
19:41 28.09.2026
43 Тва "съюзниците на Киев"
До коментар #39 от "Спрете с тази тъпотия":е да се подготвят психически европейските лумпени. За това се повтаря и повтаря без да е факт. Методика на пропагандата е и то много гнусна.
Коментиран от #45
19:45 28.09.2026
44 Не се пише "във Полша",
До коментар #41 от "Руски самолет във Полша да навлезе":а "в Полша", руски gepмo, настъпвани.
Коментиран от #47
19:47 28.09.2026
45 Много се възпалявал.
До коментар #43 от "Тва "съюзниците на Киев"":Нали уж са празни приказки и на НАТО не му стискало.
19:48 28.09.2026
46 Тъй казва и.интелекта
До коментар #41 от "Руски самолет във Полша да навлезе":( Да, информацията е вярна, но с едно важно уточнение: в инициативата участват и трите балтийски държави (Литва, Латвия и Естония)
, като сумата от 500 милиона евро е за борба точно с украинските дронове и действително беше разкрита първоначално от финландска медия. Информацията е точна и коректна) +++
19:49 28.09.2026
47 Извини ме за грешката
До коментар #44 от "Не се пише "във Полша",":Прав сте ! Пише се с "в" Доволен?
Коментиран от #48
19:53 28.09.2026
48 Много съм доволен!
До коментар #47 от "Извини ме за грешката":Продължавай да учиш български, че е труден език.
Коментиран от #50
19:58 28.09.2026
49 всеки отделен пилот
19:58 28.09.2026
50 Не думай
До коментар #48 от "Много съм доволен!":И падежи ли има?
Коментиран от #57
19:59 28.09.2026
51 Десет
До коментар #38 от "Групов?":Паветни ренфераси пак ще сте обикновени ренфераси!
Коментиран от #56
20:04 28.09.2026
52 Ердоган
20:11 28.09.2026
53 Може
До коментар #11 от "Ко стана":Може да ти се сбъдне мечтата. Но Русия няма да действа в първа, бъди сигурен. Задокеанските бързаци са моите фаворити. Много ги сърбят суровите каубойски ръцете да дръпнат спусъка и търсят удобен момент. Дано да не съм прав!
20:13 28.09.2026
54 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
20:15 28.09.2026
55 Точно така
До коментар #31 от "Злобното Зели":Освен това турчина се извини на РУСКИ ЕЗИК, научил е няколко думи и ги каза пред Путин щото положението за туркието беше станало много неприятно. Пишман султана със сигурност е преживял голямо унижение, каквато беше и целта на мероприятието, след това вече не беше толкова наперен.
20:18 28.09.2026
56 Само да питам.
До коментар #51 от "Десет":Каймак хапваш ли?
Да знаем къде да свършваме
20:19 28.09.2026
57 Даааа.
До коментар #50 от "Не думай":Има.
И бой май ще има.
20:20 28.09.2026