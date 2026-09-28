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Полша взе извънредно решение: всеки отделен пилот може да вземе решение за сваляне на чужд самолет
  Тема: Украйна

Полша взе извънредно решение: всеки отделен пилот може да вземе решение за сваляне на чужд самолет

28 Септември, 2026 19:12 1 129 57

  • полша-
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  • русия-
  • въздушно пространство-
  • украйна

Полша облекчава правилата за реакция срещу нарушители на въздушното ѝ пространство заради нарастващите заплахи

Полша взе извънредно решение: всеки отделен пилот може да вземе решение за сваляне на чужд самолет - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полша обяви днес облекчаване на правилата за използване на военновъздушните си сили при засичане от радарите ѝ на летателен апарат нарушител – мерки, които обикновено се прилагат само в случай на война, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Полското министерство на отбраната възнамерява да позволи "на пилота или на оперативния командир да вземат решение за сваляне на чужд самолет въз основа на радарни данни или друга информация, интегрирана в системата", уточни заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик. Правилата в мирно време изискват визуална идентификация на самолета.

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Това е поредната мярка, целяща да укрепи отбранителните способности на Полша – държава членка на НАТО и на ЕС – в момент, когато войната в съседна Украйна е напът да навлезе в петата си зима, а съюзниците предупреждават за нарастваща заплаха от руски дронове.

"Не можем да останем пасивни пред заплахите, а по всичко личи, че те ще стават все по-многобройни", каза Томчик.

Полският премиер Доналд Туск наскоро заяви, че Русия вероятно ще предприеме "хибридни атаки" с дронове и ракети срещу съюзниците на Киев, сред които е и Варшава.

Полша, която е сред страните с най-големи инвестиции в отбраната в рамките на НАТО като дял от брутния вътрешен продукт, обвинява Русия, че извършва "хибридни" провокации на нейна територия, по-конкретно нахлувания на дронове и нарушения на въздушното ѝ пространство.

Страната се превърна в основен транзитен хъб за западна военна и хуманитарна помощ за Украйна.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Български

    15 10 Отговор
    Пилот:
    - Винаги съм вземал самостоятелно решение, кога да сваля, и отгърмя поляня!

    Коментиран от #7, #15

    19:15 28.09.2026

  • 2 Сваляйте

    20 34 Отговор
    Наглите руски бляgoвe!

    Коментиран от #16

    19:16 28.09.2026

  • 3 ФАКТ

    24 9 Отговор
    РЕШЕНИЕ НА ХАОСА И НЕКЪДЪРЕН КОМАНДИР.

    19:16 28.09.2026

  • 4 Кина

    37 19 Отговор
    Ние всички знаем че полската нация отдавна не взима решения..! Решенията на една превзета държава се взимат от чужди страни докато ресурса и не бъде източен тотално..!

    Коментиран от #8

    19:16 28.09.2026

  • 5 Много умно

    35 16 Отговор
    Така ще знаем името и фамилията на човека, който би предизвикал 3 световна, война..
    Дано пилотите да са по разумни от политиците..

    Коментиран от #11

    19:16 28.09.2026

  • 6 Мдааа

    35 17 Отговор
    После лесно да си измиват ръцете с пилота и да бягат от отговорност "хитро"!? Някой уонаби "ястреб", като нищо, ще подпали войната и Полша, ще изчезне!

    19:17 28.09.2026

  • 7 Гледай не ти ти деинсталират

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Български":

    симулатора скоро...

    Коментиран от #27

    19:17 28.09.2026

  • 8 хаха

    10 17 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Типична омазана до ушите в кафяво блятенка. ХАХАХА

    Напъвай още пиянде.

    19:18 28.09.2026

  • 9 Хайо

    20 11 Отговор
    Полша се чуди как да изгори .

    19:18 28.09.2026

  • 10 Нещастници глепави

    21 7 Отговор
    Не познават историята
    Факт

    Коментиран от #13

    19:18 28.09.2026

  • 11 Ко стана

    13 17 Отговор

    До коментар #5 от "Много умно":

    Путин нали щеше да хвърля aтoм, ако само един противников патрон влезе в руска територия.
    Май не му стиска да натисне копчето.

    Коментиран от #19, #53

    19:19 28.09.2026

  • 12 Атина Паднала

    20 8 Отговор
    А да видим сега на кой му стиска да свали руски самолет.ако може?

    Коментиран от #18, #28

    19:20 28.09.2026

  • 13 Я ги питай

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от "Нещастници глепави":

    за финландците

    19:20 28.09.2026

  • 14 Политиците са глупави

    14 4 Отговор
    Но пилотите не са (поне докато не станат политици ;-) Едва ли някой пилот ще е изтрещял толкова, че да стреля по чужд самолет без директна заповед от командир.

    19:21 28.09.2026

  • 15 Путин пак

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Български":

    пусна в гащите.

    19:22 28.09.2026

  • 16 Хи хи

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сваляйте":

    Путин идва за тебе яхнал дрон !! Така каза зеленото жуже и нато! Ти изкопа ли си бункерчето ??

    Коментиран от #20, #22

    19:22 28.09.2026

  • 17 маке

    12 5 Отговор
    Ковида си оказа влияние... Европейските ,,политици" изкукуригаха, привиждат им се руски войски навсякъде, зад океана дедо Дончо е същия като тях, само че го гони деменцията и манията за величие..

    19:22 28.09.2026

  • 18 На поляците им стиска

    9 9 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Паднала":

    Мразят ги от дън душа.

    Коментиран от #21

    19:23 28.09.2026

  • 19 хаха

    5 10 Отговор

    До коментар #11 от "Ко стана":

    Жужо с тези късите ръчички не може да стигне до копчето...

    19:24 28.09.2026

  • 20 Путин яха само

    7 9 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    надарени малолетни момченца в бункера.

    Коментиран от #23, #26

    19:24 28.09.2026

  • 21 Атина Паднала

    9 3 Отговор

    До коментар #18 от "На поляците им стиска":

    Мразят ги защото полската водка по скъпа от столичная.

    Коментиран от #29

    19:25 28.09.2026

  • 22 Ха ха

    5 7 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    Пуся от бункера чертае кафяви линий.Копейка месиш ли на пресъхналия Дунав ха ха.Поне да нахраниш някой прегладнял с.кореец .

    19:25 28.09.2026

  • 23 Хи хи

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Путин яха само":

    Я питай тагаренковците, те вече са видели Путин да се крие под леглата им !!

    19:26 28.09.2026

  • 24 Томов

    10 3 Отговор
    поляците пак ще поръчват 1 кебапче със 7 вилици ...както, 80 те по морето!

    19:26 28.09.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    12 5 Отговор
    Полска глупост. Това звучи така" Всеки пилот самостоятелно взема решение за започване на Трета Световна война."

    19:26 28.09.2026

  • 26 Щерев

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Путин яха само":

    Епщаин не путин и Клинтън на снимка с синя рокля,що ли?

    19:26 28.09.2026

  • 27 Няма

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гледай не ти ти деинсталират":

    Бе! Опитвали са да ми инсталират вирус, но аз надявам две антивирусни един върху друг!

    Коментиран от #30

    19:27 28.09.2026

  • 28 Украинците свалиха стотици

    8 10 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Паднала":

    руски самолети и ракети, плюс хиляди дронове. Пратиха на оня свят милион руски войници и...... нищо.

    Коментиран от #32

    19:29 28.09.2026

  • 29 Касандра Солунска

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Паднала":

    Колежке и Узо то е по скъпо от столичная .Затова ли гърците помагат на,Украйна вкл.и Вкеленският патриарх гърк Вартоломей.
    По добре се пребери в родният си Сливенски край там е пълно с русофили

    19:29 28.09.2026

  • 30 Може генерално да те

    4 9 Отговор

    До коментар #27 от "Няма":

    деинсталират.
    В ЕС откриха ловният сезон за русофили подкрепящи войната.

    Коментиран от #35

    19:30 28.09.2026

  • 31 Злобното Зели

    10 4 Отговор
    Турция свали руски изтребител...после Ердоган...такова ...на килимчето. Имаше плащане,извинение и т.н . Нашите медии широко...не го отразиха.

    Коментиран от #34, #42, #55

    19:31 28.09.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Украинците свалиха стотици":

    Абе умния, Украйна не е членка на НАТО, бе.

    Коментиран от #37

    19:33 28.09.2026

  • 33 Определено сега

    7 3 Отговор
    На украинците ще им свалят няколко самолета

    19:35 28.09.2026

  • 34 Ти на върна 20 години назад.

    4 9 Отговор

    До коментар #31 от "Злобното Зели":

    Виж каква е турската армия сега, как е въоръжена и колко е силна.
    Заради това руснаците изоставиха Армения. Не им стискаше да излязат екек на държава подкрепяна от турската армия.

    19:35 28.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да-а

    3 2 Отговор
    А Катин 2 де.

    19:36 28.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Групов?

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Не може !":

    Значи искаш с приятелите да ти запълним дупките....

    Коментиран от #51

    19:38 28.09.2026

  • 39 Спрете с тази тъпотия

    11 2 Отговор
    "съюзниците на Киев" ! ...., съюзници в какви са? Има ли съюз? Ако съюз имаше до сега Полша и балтийските джуджета щяха да са леш. Къде е договора дайте да го видим а? Само тъпотии тиражирате ей

    Коментиран от #40, #43

    19:38 28.09.2026

  • 40 Леш?

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Спрете с тази тъпотия":

    Точно както украинците?
    Питай Хитлер как се воюва на няколкоо фронта.

    19:41 28.09.2026

  • 41 Руски самолет във Полша да навлезе

    6 1 Отговор
    Давате ли си сметка от къде трябва да мине бре пуйки? Това е за да се свалят украински дронове и самолети ! Изтребители на НАТО, извършващи
    въздушно патрулиране на Балтика, са свалили украински военни дронове, които са навлезли на територията на Латвия поне два пъти тази година, през юни и август.  Властите заявиха, че дроновете замесени в инцидентите през август, са принадлежали на украинските сили НО видиш ли се били отклонили от курса си след руска електрическа намеса в навигационната система на дроновете.Латвия, Литва и Естония тайно са поискали 500 милиона евро от Европейския съюз за спешна защита от дронове, според доклад на финландски медии. Средствата са планирани за развитието на специализирана инфраструктура. Балтийските столици са принудени да се защитават от нахлувания на украински дронове, които често навлизат във въздушното пространство на европейските държави. В Румъния украински дрон-камикадзе вече се взриви в търговско пристанище. В Естония военните бяха принудени да свалят дрон на украинските въоръжени сили в боен сблъсък.
    Рига обаче понесе основната тежест на удара. В Латвия избухна тежка политическа криза след поредното неконтролирано нахлуване на украински дрон; в крайна сметка премиерът и министърът на отбраната на страната бяха принудени да подадат оставка....

    Коментиран от #44, #46

    19:41 28.09.2026

  • 42 НАГЛА КОПЕЙКА

    2 7 Отговор

    До коментар #31 от "Злобното Зели":

    "Нашите медии широко...не го отразиха"

    Защото е руска пропаганда....

    19:41 28.09.2026

  • 43 Тва "съюзниците на Киев"

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Спрете с тази тъпотия":

    е да се подготвят психически европейските лумпени. За това се повтаря и повтаря без да е факт. Методика на пропагандата е и то много гнусна.

    Коментиран от #45

    19:45 28.09.2026

  • 44 Не се пише "във Полша",

    1 6 Отговор

    До коментар #41 от "Руски самолет във Полша да навлезе":

    а "в Полша", руски gepмo, настъпвани.

    Коментиран от #47

    19:47 28.09.2026

  • 45 Много се възпалявал.

    1 5 Отговор

    До коментар #43 от "Тва "съюзниците на Киев"":

    Нали уж са празни приказки и на НАТО не му стискало.

    19:48 28.09.2026

  • 46 Тъй казва и.интелекта

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Руски самолет във Полша да навлезе":

    ( Да, информацията е вярна, но с едно важно уточнение: в инициативата участват и трите балтийски държави (Литва, Латвия и Естония)
    , като сумата от 500 милиона евро е за борба точно с украинските дронове и действително беше разкрита първоначално от финландска медия. Информацията е точна и коректна) +++

    19:49 28.09.2026

  • 47 Извини ме за грешката

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Не се пише "във Полша",":

    Прав сте ! Пише се с "в" Доволен?

    Коментиран от #48

    19:53 28.09.2026

  • 48 Много съм доволен!

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Извини ме за грешката":

    Продължавай да учиш български, че е труден език.

    Коментиран от #50

    19:58 28.09.2026

  • 49 всеки отделен пилот

    2 0 Отговор
    може да вземе решение за сваляне дефакто и на пътнически самолет ! Ама на вас хич да не ви пука пичове ! От там само полски и германски летят.

    19:58 28.09.2026

  • 50 Не думай

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Много съм доволен!":

    И падежи ли има?

    Коментиран от #57

    19:59 28.09.2026

  • 51 Десет

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Групов?":

    Паветни ренфераси пак ще сте обикновени ренфераси!

    Коментиран от #56

    20:04 28.09.2026

  • 52 Ердоган

    1 0 Отговор
    Сваляй!!!

    20:11 28.09.2026

  • 53 Може

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ко стана":

    Може да ти се сбъдне мечтата. Но Русия няма да действа в първа, бъди сигурен. Задокеанските бързаци са моите фаворити. Много ги сърбят суровите каубойски ръцете да дръпнат спусъка и търсят удобен момент. Дано да не съм прав!

    20:13 28.09.2026

  • 54 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    2 0 Отговор
    Така прехвърлят вината на самия пилот, когато после бъде свален...

    20:15 28.09.2026

  • 55 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Злобното Зели":

    Освен това турчина се извини на РУСКИ ЕЗИК, научил е няколко думи и ги каза пред Путин щото положението за туркието беше станало много неприятно. Пишман султана със сигурност е преживял голямо унижение, каквато беше и целта на мероприятието, след това вече не беше толкова наперен.

    20:18 28.09.2026

  • 56 Само да питам.

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Десет":

    Каймак хапваш ли?
    Да знаем къде да свършваме

    20:19 28.09.2026

  • 57 Даааа.

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Не думай":

    Има.
    И бой май ще има.

    20:20 28.09.2026

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