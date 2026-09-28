Полша взе извънредно решение: всеки отделен пилот може да вземе решение за сваляне на чужд самолет

Полша обяви днес облекчаване на правилата за използване на военновъздушните си сили при засичане от радарите ѝ на летателен апарат нарушител – мерки, които обикновено се прилагат само в случай на война, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Полското министерство на отбраната възнамерява да позволи "на пилота или на оперативния командир да вземат решение за сваляне на чужд самолет въз основа на радарни данни или друга информация, интегрирана в системата", уточни заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик. Правилата в мирно време изискват визуална идентификация на самолета.

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Това е поредната мярка, целяща да укрепи отбранителните способности на Полша – държава членка на НАТО и на ЕС – в момент, когато войната в съседна Украйна е напът да навлезе в петата си зима, а съюзниците предупреждават за нарастваща заплаха от руски дронове.

"Не можем да останем пасивни пред заплахите, а по всичко личи, че те ще стават все по-многобройни", каза Томчик.

Полският премиер Доналд Туск наскоро заяви, че Русия вероятно ще предприеме "хибридни атаки" с дронове и ракети срещу съюзниците на Киев, сред които е и Варшава.

Полша, която е сред страните с най-големи инвестиции в отбраната в рамките на НАТО като дял от брутния вътрешен продукт, обвинява Русия, че извършва "хибридни" провокации на нейна територия, по-конкретно нахлувания на дронове и нарушения на въздушното ѝ пространство.

Страната се превърна в основен транзитен хъб за западна военна и хуманитарна помощ за Украйна.