Три симптома, че спирачната система на автомобила плаче за ремонт

Спирачните накладки се износват плавно и прогресивно, поради което много водачи свикват с промените в поведението на колата си и пропускат момента за навременна намеса. Първият ясен акустичен сигнал за изчерпан ресурс е появата на необичайни звуци при упражняване на натиск спрямо спирачния педал. Метално стържене, високочестотно пищене или необичайно скърцане обикновено означават, че фрикционният слой е напълно изтрит и детайлът вече контактува директно с чугунения диск.

Вторият критичен белег е свързан с промяната в хидравличното усещане и реакцията на самата система. При загуба на плътност във фрикционната повърхност педалът губи своята информативност, омеква или потъва прекомерно дълбоко спрямо обичайната си позиция. Обратният сценарий – прекалено рязко и неконтролируемо захапване при най-лекото докосване – също е ясен сигнал за аномалия. Удълженият спирачен път при еднакво физическо усилие сигнализира както за термично прегряване на материала, така и за евентуални проблеми с хидравличната течност.

Третият начин за диагностика е бързата визуална инспекция, която не изисква посещение в сервиз при превозни средства с лeти алуминиеви джанти. През спиците лесно се вижда остатъчният праг на самия фрикционен слой. Безопасната зона изисква минимум три до четири милиметра дебелина, докато слизането под границата от два милиметра носи директен риск от разрушаване на спирачния диск и скъпоструваща повреда на целия апарат.