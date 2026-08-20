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Apple Watch 12 ще върне популярен материал за корпуса

Apple Watch 12 ще върне популярен материал за корпуса

20 Август, 2026 12:30 320 0

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Очаква се керамичните версии да са налични отново

Apple Watch 12 ще върне популярен материал за корпуса - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Изглежда, че Apple е готова да върне една от най-ексклузивните си опции за ръчно изработени корпуси, като според информации от източници в бранша предстоящият Apple Watch Series 12 ще въведе отново в гамата вариант с керамичен корпус. Ако слухът се потвърди, този ход ще разнообрази опциите за корпуса на устройството, като същевременно ефективно ще повиши средните продажни цени в цялата гама. Завръщането на леката, изключително устойчива на надраскване керамична обвивка предоставя на компанията от Купертино модел с висока печалба, позициониран над стандартните предложения от алуминий и титан.

Производството на този материал беше преустановено за значителен период от време, като за последен път се появи в Apple Watch Edition Series 5 през 2019 година. След седемгодишно прекъсване феновете на луксозното керамично покритие най-накрая може да го видят отново на производствената линия. Остава да се види дали Apple ще ограничи корпуса на специалното издание до класическата бяла окраска, характерното покритие на Series 5, или ще разшири цветовата палитра с нови цветови варианти за новата моделна година.

Series 12 се очаква да направи официалния си дебют в началото на следващия месец, като събитието за представянето му се предвижда около 8 или 9 септември. Очаква се новото устройство да сподели сцената с най-новите флагмански модели на Apple, като ще бъде представено заедно с iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и върховия iPhone Ultra.


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