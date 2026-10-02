Още една европейска държава одобри FSD на Tesla

След като европейските регулаторни органи решиха да отложат ключово решение за приемането на автопилота на Tesla на ниво ЕС, надеждите за категорично решение по време на предстоящата среща на Европейския технически комитет по моторни превозни средства бяха на практика разбити, след като управителният орган финализира дневния си ред, без да включи официално гласуване по софтуера. Това процедурно забавяне означава, че всеки път към хармонизирано приемане на континентално ниво сега е блокиран поне до декември, което принуждава американския автомобилен производител да продължи да се ориентира в сложната регулаторна среда, вместо да се възползва от пускане на пазара до края на годината.

Този регулаторен застой продължава въпреки ранния оптимизъм, породил се от холандската RDW, която предизвика сензация, като издаде типово одобрение след обширна програма за тестване, обхващаща повече от един милион километра в реални условия. Макар това първоначално разрешение да послужи като правен образец съгласно европейските регламенти за превозните средства, единната рамка не успя да се материализира безпроблемно, главно поради интензивния контрол от страна на органите за безопасност и държавите-членки. Неотдавнашни независими одити за безопасност, които подчертават случаи, в които профилите за автоматизирано шофиране са имали затруднения със строгите местни ограничения на скоростта, като например превишаване на параметрите в градски зони с ограничение 30 км/ч, засилиха политическата предпазливост в няколко големи столици, което усложни по-широкия дебат за хармонизацията.

Възползвайки се от първоначалното холандско типово одобрение, все по-голям брой европейски държави, включително Словения, Чешката република, а вече и Хърватия, независимо са дали зелена светлина на софтуера за автономно шофиране под надзор, като постепенно разширяват обхвата на одобрените юрисдикции. Макар автомобилният производител все още да се сблъсква с голямото препятствие да си осигури квалифицирано мнозинство, представляващо петнадесет държави-членки и шестдесет и пет процента от населението на Европейския съюз, за да получи пълно одобрение на континента, тази постепенна стратегия за приемане държава по държава може в крайна сметка да принуди Брюксел да ускори официалните си обсъждания, преди разкъсаната карта да стане твърде сложна за управление.