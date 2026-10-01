Вятър, батерии и електропреносна мрежа – как се балансира енергията? ВИДЕО

Вятърните турбини произвеждат електроенергия, когато има достатъчно вятър. Слънчевите централи работят най-активно през деня. Потреблението на електроенергия обаче следва различен ритъм и трябва да бъде покривано във всеки момент.

Точно тук започва ролята на електропреносната мрежа, системите за съхранение и управлението на производството и потреблението.

Електроенергийната система трябва да бъде балансирана постоянно

Електричеството има една особеност – производството и потреблението трябва да бъдат в постоянен баланс.

Когато потреблението се увеличава, системата трябва да разполага с достатъчно производство. Когато производството е по-високо от потреблението, излишната електроенергия трябва да бъде управлявана.

При традиционните електроцентрали производството може да бъде планирано сравнително точно. При вятърната и слънчевата енергия количеството произведена електроенергия зависи и от природните условия.

Това обаче не означава, че системата не може да работи с голям дял възобновяема енергия. Необходима е комбинация от различни технологии и добре управлявана инфраструктура.

Каква е ролята на батериите?

Батерийните системи могат да съхраняват електроенергия в моменти, когато производството е високо, и да я отдават обратно към мрежата, когато е необходимо.

Това ги превръща във важен инструмент за балансиране на електроенергийната система.

Съвременните големи батерийни системи могат да реагират много бързо на промени в мрежата. Освен съхранение на електроенергия, те могат да подпомагат стабилизирането на честотата и управлението на краткосрочни колебания.

Но батериите не са единственото решение.

Мрежата свързва различните източници

Една добре развита електропреносна мрежа позволява електроенергията да бъде транспортирана от регионите, в които в даден момент има високо производство, към местата, където потреблението е по-голямо.

Колкото по-голяма и по-добре свързана е една електроенергийна система, толкова повече различни източници могат да работят заедно.

Вятърът може да бъде по-силен в един регион, докато в друг производството е по-ниско. Слънчевата енергия има различен дневен профил. Водноелектрическите централи, батериите, конвенционалните мощности и трансграничните връзки могат да допълват системата.

Вятърната енергия не работи самостоятелно

Понякога обществената дискусия представя различните енергийни източници като конкуренти.

На практика електроенергийната система работи като комбинация от множество технологии.

Вятърната енергия не трябва сама да осигурява цялото потребление. Нейната роля е да бъде част от по-широк енергиен микс, в който различни източници и системи за съхранение се допълват.

Новите технологии променят начина, по който се управлява енергията

Дигитализацията също има все по-голяма роля.

Съвременните електроенергийни системи използват прогнозни модели, автоматизация и все по-често алгоритми за анализ на огромни количества данни.

Прогнозите за вятъра и слънчевото греене позволяват производството от възобновяеми източници да бъде предвиждано с все по-голяма точност.

Системите за управление могат да реагират автоматично на промени в производството и потреблението.

Така електроенергийната инфраструктура постепенно се превръща в част от същата технологична трансформация, която наблюдаваме при изкуствения интелект, автоматизацията и дейта центровете.

Какво означава това за региони като Добруджа?

Ако в региони с добър вятърен ресурс се изграждат нови мощности, паралелно с тях трябва да се развива и инфраструктурата, която позволява произведената електроенергия да бъде интегрирана ефективно в системата.

Това включва електропреносни връзки, подстанции, системи за управление и в определени случаи батерийни системи.

Следователно развитието на вятърната енергия не е само въпрос на изграждане на турбини.

То е част от по-голяма технологична система, в която производство, мрежа, съхранение и дигитално управление трябва да работят заедно.

Именно тази комбинация ще бъде един от ключовите фактори за развитието на електроенергийните системи през следващите десетилетия.

Документалният филм „ВЯТЪР – ПОВЕЧЕ ОТ ЕНЕРГИЯ“ разглежда ролята на вятърната енергия, технологиите и инфраструктурата в бъдещето на енергетиката.

Режисьор: Nedy John Cross