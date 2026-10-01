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Вятър, батерии и електропреносна мрежа – как се балансира енергията? ВИДЕО

Вятър, батерии и електропреносна мрежа – как се балансира енергията? ВИДЕО

1 Октомври, 2026 19:15, обновена 1 Октомври, 2026 19:20 588 11

  • вятър-
  • батерии-
  • енергетика

Възобновяемата енергия поставя един важен въпрос: как електроенергийната система се справя с производството, което се променя в зависимост от времето?

Вятър, батерии и електропреносна мрежа – как се балансира енергията? ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вятърните турбини произвеждат електроенергия, когато има достатъчно вятър. Слънчевите централи работят най-активно през деня. Потреблението на електроенергия обаче следва различен ритъм и трябва да бъде покривано във всеки момент.

Точно тук започва ролята на електропреносната мрежа, системите за съхранение и управлението на производството и потреблението.

Електроенергийната система трябва да бъде балансирана постоянно

Електричеството има една особеност – производството и потреблението трябва да бъдат в постоянен баланс.

Когато потреблението се увеличава, системата трябва да разполага с достатъчно производство. Когато производството е по-високо от потреблението, излишната електроенергия трябва да бъде управлявана.

При традиционните електроцентрали производството може да бъде планирано сравнително точно. При вятърната и слънчевата енергия количеството произведена електроенергия зависи и от природните условия.

Това обаче не означава, че системата не може да работи с голям дял възобновяема енергия. Необходима е комбинация от различни технологии и добре управлявана инфраструктура.

Каква е ролята на батериите?

Батерийните системи могат да съхраняват електроенергия в моменти, когато производството е високо, и да я отдават обратно към мрежата, когато е необходимо.

Това ги превръща във важен инструмент за балансиране на електроенергийната система.

Съвременните големи батерийни системи могат да реагират много бързо на промени в мрежата. Освен съхранение на електроенергия, те могат да подпомагат стабилизирането на честотата и управлението на краткосрочни колебания.

Но батериите не са единственото решение.

Мрежата свързва различните източници

Една добре развита електропреносна мрежа позволява електроенергията да бъде транспортирана от регионите, в които в даден момент има високо производство, към местата, където потреблението е по-голямо.

Колкото по-голяма и по-добре свързана е една електроенергийна система, толкова повече различни източници могат да работят заедно.

Вятърът може да бъде по-силен в един регион, докато в друг производството е по-ниско. Слънчевата енергия има различен дневен профил. Водноелектрическите централи, батериите, конвенционалните мощности и трансграничните връзки могат да допълват системата.

Вятърната енергия не работи самостоятелно

Понякога обществената дискусия представя различните енергийни източници като конкуренти.

На практика електроенергийната система работи като комбинация от множество технологии.

Вятърната енергия не трябва сама да осигурява цялото потребление. Нейната роля е да бъде част от по-широк енергиен микс, в който различни източници и системи за съхранение се допълват.

Новите технологии променят начина, по който се управлява енергията

Дигитализацията също има все по-голяма роля.

Съвременните електроенергийни системи използват прогнозни модели, автоматизация и все по-често алгоритми за анализ на огромни количества данни.

Прогнозите за вятъра и слънчевото греене позволяват производството от възобновяеми източници да бъде предвиждано с все по-голяма точност.

Системите за управление могат да реагират автоматично на промени в производството и потреблението.

Така електроенергийната инфраструктура постепенно се превръща в част от същата технологична трансформация, която наблюдаваме при изкуствения интелект, автоматизацията и дейта центровете.

Какво означава това за региони като Добруджа?

Ако в региони с добър вятърен ресурс се изграждат нови мощности, паралелно с тях трябва да се развива и инфраструктурата, която позволява произведената електроенергия да бъде интегрирана ефективно в системата.

Това включва електропреносни връзки, подстанции, системи за управление и в определени случаи батерийни системи.

Следователно развитието на вятърната енергия не е само въпрос на изграждане на турбини.

То е част от по-голяма технологична система, в която производство, мрежа, съхранение и дигитално управление трябва да работят заедно.

Именно тази комбинация ще бъде един от ключовите фактори за развитието на електроенергийните системи през следващите десетилетия.

Документалният филм „ВЯТЪР – ПОВЕЧЕ ОТ ЕНЕРГИЯ“ разглежда ролята на вятърната енергия, технологиите и инфраструктурата в бъдещето на енергетиката.

Режисьор: Nedy John Cross


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    3 0 Отговор
    Коментар на ИИ !

    19:29 01.10.2026

  • 2 Българин

    5 3 Отговор
    Енергетиката тука е създадена от СССР. за да служи на Русия. Единственият начин да имме ток е. решенията да се вземат от Руски специалисти! А тия ветрове и глупости, трябва да бъдат обявени за противозаконни! Ако искаме да имаме ток, трябва да имаме само АЕЦ и ТЕЦ! Всичко друго не дава надежден ток!

    19:32 01.10.2026

  • 3 Колко ще изкарат

    1 1 Отговор
    С капаните батерии- varta фалира

    19:49 01.10.2026

  • 4 🔥Пожарът в станцията за акумулатори🔥

    2 0 Отговор
    „Пожарът в станцията за акумулатори в Мос-Лендинг се разгаря с нова сила, предизвиквайки нови опасения за безопасността в целия щат“ - балансиращата станция на акумулаторни батерии в Мос-Ландинг, Калифорния, отново предизвика тревога относно въздействието на големите акумулаторни съоръжения върху здравето и нарастващата зависимост на щата от тях, съобщава вестник „The Hemet and San Jacinto Chronicle“. 20.09.26

    19:55 01.10.2026

  • 5 млад еврас

    2 1 Отговор
    Няма кво да ме убеждавате за ползите от новите еко идиотии, на мен ми е достатъчно, че урсула и урсулианците в Брюксел казват, че това е много добро и ще ни спаси, та щом урсулианците го казват значи е абсолютно вредно и опасно за хората и планетата, след Брюксел трева не никне, виждаме го и от състоянието на ЕС и от спасението им.

    20:00 01.10.2026

  • 6 Милен

    1 0 Отговор
    С две думи да му мислят операторите в ЕСО как да балансират напрежението в мрежата, щото с много непостоянни източници риска от фал се повишава многократно. Дано да не се получи това дето стана на иберийският полуостров преди година или две.

    20:00 01.10.2026

  • 7 млад еврас

    2 1 Отговор
    Е те тва се казва зелен еврас да те спаси, нещата след спасението само се влошиха и то най вече в европа, сега трябва да махнем всичкото панел чушкопеци и вятърни мелници, заради полетата с чушкопеците европа се нагрява, полетата са огледала и връщат светлината в атмосферата нагряват облаците а вятърните мелници забавят въздушните течения, да не говорим батериите колко са замърсяващи при производството им а дори не могат да ги рециклират, а с яките зелени спасителни данъци яко ни крадат парите, та сега въпроса е, как да се спасим от спасителите, не щем вече еврастите да ни спасяват.

    20:01 01.10.2026

  • 8 Плоскоземния ЕС вярва на ВЕИ

    1 0 Отговор
    Икономическият просперитет на Китай се основава на евтина енергия, предимно от въглища. Глобални емисии на CO₂: ЕС е намалил емисиите си с 554 милиона тона, а останалият свят ги е увеличил с 3 милиарда тона около 6 пъти.  От 1992 г. насам глобалните промишлени емисии са се увеличили с 67%.

    Коментиран от #10

    20:06 01.10.2026

  • 9 Най-Зелен Хайвер

    1 0 Отговор
    „Никоя индустрия, организация или кауза, натоварена с решаването на даден проблем, всъщност няма да го реши, защото изчезването на проблема ще спре икономическата или политическата им власт.“ Толкова много примери в толкова различни сфери, че тази динамика е най-характерната черта на обществото: „Нищо не е толкова трайно, колкото временна правителствена програма“ — Милтън Фридман

    20:09 01.10.2026

  • 10 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Плоскоземния ЕС вярва на ВЕИ":

    Нищо не разбираш, ние сме сложили похлупак над ЕС и чуждото замърсяване не ни влияе. Важно е въздуха под похлупака ни да екоеврокомунистически.

    20:11 01.10.2026

  • 11 Смърт на птиците, свобода на перките

    1 0 Отговор
    Вятърните турбини убиват около 100 000 птици годишно,според оценки на NABU в Германия . Самата Федерална служба за опазване на природата счита дори тази цифра за спекулативна, тъй като систематичното преброяване е невъзможно — с почти пълна сигурност реалният брой е значително по-висок. Особено засегнати са хищните птици като червения мишелов, мишия ястреб и морския орел. Прилепите, срещащи се в Германия, са строго защитени. Централната база данни за находки на Държавната служба за защита на птиците в Бранденбург е документирала до февруари 2025 г. 4 146 мъртви прилепа, намерени в близост до вятърни турбини — и това са само труповете, които са били открити случайно.
    Проучване, проведено в горите на Хесен (Ellerbrok et al., 2024), показа, че прилепите, специализирани за горите, драстично намаляват активността си в близост до големи вятърни турбини. В същото време видовете с висок риск се привличат от изсечените площи около кулите — смъртоносен капан.

    20:13 01.10.2026