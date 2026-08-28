Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Технологии »
Китай пусна в експлоатация въздушна електроцентрала на 4000 метра височина

Китай пусна в експлоатация въздушна електроцентрала на 4000 метра височина

28 Август, 2026 13:00 765 7

  • електроцентрала-
  • въздушна електроцентрала-
  • китай

Това е своеобразна енергийна еволюция в небето

Китай пусна в експлоатация въздушна електроцентрала на 4000 метра височина - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Инженерната мисъл в областта на възобновяемите източници напусна рамките на земната повърхност. Азиатският технологичен гигант отбеляза сериозен научен пробив с първото успешно изпитание на въздушно-електрическата система S4000. Хибридната концепция, съчетаваща принципите на аеростат и вятърна турбина, успя да се издигне на колосалните 4000 метра надморска височина, преминавайки пълен оперативен цикъл — от контролното излитане и позиционирането във въздуха до постоянното генериране на ток и последващото плавно кацане обратно на земята.

Конструкцията на летящата платформа S4000 внушава респект с размери, сравними с тези на пътнически самолет Boeing 747, като дължината на тялото достига 76 метра. Огромната обвивка, запълнена с хелий, осигурява необходимата подемна сила, а разположените върху нея компактни генератори улавят кинетичната енергия на въздушните маси. Генерираната електроенергия се пренася директно към земната повърхност по специално конструиран проводник, интегриран в стоманеното въже, което държи летателния апарат закотвен към определената координата.

Китай пусна в експлоатация въздушна електроцентрала на 4000 метра височина

Основното преимущество на технологията се крие в физиката на високопланинските въздушни течения. На височина от няколко хиляди метра вятърът е неколкократно по-силен, по-плътен и значително по-устойчив във времето в сравнение с повърхностните бризове, до които достигат стандартните перки. Освен това, отпада необходимостта от изграждане на масивни стоманобетонни кули и дълбоки фундаменти, което прави системата изключително гъвкава. Платформата може бързо да бъде транспортирана и разгърната в отдалечени или труднодостъпни региони — от изолирани острови и пустинни райони до кризисни зони, засегнати от природни бедствия, където спешно се изисква захранване.

Тестът на S4000 надгражда предишните постижения на компанията разработчик SAWES Energy, чиято по-малка платформа S2000 вече доказа възможността за подаване на ток към мрежата от 2000 метра височина. Настоящият проект с обща мощност на генераторите около 3 MW бележи преход от експериментални прототипи към реално индустриално внедряване. Въпреки че технологията все още преминава финални изпитания за стабилност при екстремни климатични условия, интересът към подобни небесни генератори е огромен, като портфолиото от предварителни поръчки за по-малките модификации вече се изчислява на десетки милиони евро.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроджендър

    13 2 Отговор
    А пък европа захвана капачките за шишетата

    13:01 28.08.2026

  • 2 Старинен летателен апарат

    5 1 Отговор
    На баба ти фърчилото (от кръстословиците)

    13:03 28.08.2026

  • 3 Логично

    4 1 Отговор
    Когато има нови около 2 милиона истински инженери всяка година... резултатите са налице. Китай става номер 1 във всички сфери, а Европа загива.

    Коментиран от #6

    13:14 28.08.2026

  • 4 А Урсула

    4 0 Отговор
    сади боб и прави вятър с уста.

    13:20 28.08.2026

  • 5 Голем смех

    2 0 Отговор
    А крепостните правят боНби.... :) хахахахахаххахахаха

    13:22 28.08.2026

  • 6 Шефчето

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Логично":

    Русия отдавна е загинала машините за производство на компонентите на ракектите са западни да не говорим още колко работи.

    Коментиран от #7

    13:23 28.08.2026

  • 7 Какво общо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шефчето":

    има Русия, че навсякъде я намесвате?

    13:27 28.08.2026