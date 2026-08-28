Китай пусна в експлоатация въздушна електроцентрала на 4000 метра височина

Инженерната мисъл в областта на възобновяемите източници напусна рамките на земната повърхност. Азиатският технологичен гигант отбеляза сериозен научен пробив с първото успешно изпитание на въздушно-електрическата система S4000. Хибридната концепция, съчетаваща принципите на аеростат и вятърна турбина, успя да се издигне на колосалните 4000 метра надморска височина, преминавайки пълен оперативен цикъл — от контролното излитане и позиционирането във въздуха до постоянното генериране на ток и последващото плавно кацане обратно на земята.
Конструкцията на летящата платформа S4000 внушава респект с размери, сравними с тези на пътнически самолет Boeing 747, като дължината на тялото достига 76 метра. Огромната обвивка, запълнена с хелий, осигурява необходимата подемна сила, а разположените върху нея компактни генератори улавят кинетичната енергия на въздушните маси. Генерираната електроенергия се пренася директно към земната повърхност по специално конструиран проводник, интегриран в стоманеното въже, което държи летателния апарат закотвен към определената координата.
Основното преимущество на технологията се крие в физиката на високопланинските въздушни течения. На височина от няколко хиляди метра вятърът е неколкократно по-силен, по-плътен и значително по-устойчив във времето в сравнение с повърхностните бризове, до които достигат стандартните перки. Освен това, отпада необходимостта от изграждане на масивни стоманобетонни кули и дълбоки фундаменти, което прави системата изключително гъвкава. Платформата може бързо да бъде транспортирана и разгърната в отдалечени или труднодостъпни региони — от изолирани острови и пустинни райони до кризисни зони, засегнати от природни бедствия, където спешно се изисква захранване.
Тестът на S4000 надгражда предишните постижения на компанията разработчик SAWES Energy, чиято по-малка платформа S2000 вече доказа възможността за подаване на ток към мрежата от 2000 метра височина. Настоящият проект с обща мощност на генераторите около 3 MW бележи преход от експериментални прототипи към реално индустриално внедряване. Въпреки че технологията все още преминава финални изпитания за стабилност при екстремни климатични условия, интересът към подобни небесни генератори е огромен, като портфолиото от предварителни поръчки за по-малките модификации вече се изчислява на десетки милиони евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евроджендър
13:01 28.08.2026
2 Старинен летателен апарат
13:03 28.08.2026
3 Логично
Коментиран от #6
13:14 28.08.2026
4 А Урсула
13:20 28.08.2026
5 Голем смех
13:22 28.08.2026
6 Шефчето
До коментар #3 от "Логично":Русия отдавна е загинала машините за производство на компонентите на ракектите са западни да не говорим още колко работи.
Коментиран от #7
13:23 28.08.2026
7 Какво общо
До коментар #6 от "Шефчето":има Русия, че навсякъде я намесвате?
13:27 28.08.2026