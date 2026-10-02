Поправката на сгъваемия iPhone може да е по-евтина от очакваното

Apple представи изключително удобна опция за сервизно обслужване за дългоочаквания си сгъваем флагман – iPhone Duo. Инженерният екип на Apple потвърди, че външният матов покривен слой, разположен върху обширния вътрешен сгъваем дисплей на устройството, е проектиран така, че да може да бъде напълно отлепен и заменен, когато възрастта или износването оставят следи.

Според официалната сервизна документация и информацията, споделена от хардуерното подразделение на компанията, собствениците, включени в активен план за защита AppleCare, могат да сменят този специализиран екранен покрив с нанотекстура в оторизиран сервизен център срещу скромна такса от 19,99 долара. Този освежаващ подход към дълголетието на високотехнологичните устройства помага да се смекчи неизбежното износване на повърхността, свързано със сгъваемите екрани тип „книга“, като в същото време поддържа дългосрочните разходи за поддръжка изненадващо ниски. За сравнение, конкурентните производители в сектора на сгъваемите устройства се справят с подобни ремонти на панели чрез различни гаранционни структури – като например първоначалния безплатен период за замяна на Samsung – макар че ниската начална цена на Apple за този основен износваем слой поставя убедителен еталон за издръжливост.

Въпреки тези обнадеждаващи указания за обслужване, пред потенциалните купувачи все още стоят няколко оперативни въпроса. Анализаторите от бранша и ранните потребители все още чакат да видят дали този защитен горен слой в крайна сметка ще бъде одобрен за истинска самостоятелна поддръжка или дали независимите производители може да въведат алтернативни фолиа от пазара за следпродажбени продукти. Освен това тарифата за подмяна извън гаранция за потребители, които не разполагат с покритие по AppleCare, все още не е официално обявена. Докато първата вълна от устройства iPhone Duo се готви да мине митницата и да се появи в шоурумите, този умен подход към сервизното обслужване на панелите доказва, че дори най-сложните сгъваеми устройства могат да се възползват от интелигентна, подлежаща на подмяна конструкция, издържаща на износване.