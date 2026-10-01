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Собственици на новия iPhone се сблъскаха с пореден проблем

Собственици на новия iPhone се сблъскаха с пореден проблем

1 Октомври, 2026 18:06 759 5

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За сега от Apple не коментират случаите

Собственици на новия iPhone се сблъскаха с пореден проблем - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Вълната от технически проблеми около пазарния старт на тазгодишните флагмани на Apple продължава да се разраства, след като собственици на нови модели докладват за неприятен аудио дефект. Според множество потребителски сигнали в популярни технологични форуми и платформи, новият iPhone 18 Pro и по-големият iPhone 18 Pro Max страда от странни и непостоянни шумове, идващи от говорителите на устройството.

Оплакванията описват звуците по различен начин – от слабо пукане и тиктакане до случайно щракане или статично пращене. Интересен технически детайл е, че проблемите засягат предимно горния говорител за разговори, докато основният долен говорител запазва нормалното си функциониране.

Поведението на дефекта е изключително непостоянно, като някои потребители съобщават, че чуват досадното шумолене непрекъснато, докато други го забелязват само при конкретни действия – като отваряне на приложения, получаване на известия, поява на виртуалната клавиатура на екрана или по време на гласови повиквания през клетъчна мрежа. Част от засегнатите собственици дори успяват да предизвикат звука симулативно, като бързо плъзгат лентата за яркост на дисплея или превключват самолетен режим в бърза последователност.

Ситуацията се усложнява от факта, че скорошният софтуерен ъпдейт до iOS 27.0.1, който беше пуснат от американския гигант главно за решаване на друг сериозен проблем със саморестартирането при неуспешно разпознаване с Face ID, не успява да отстрани аудио аномалията. Ранните отзиви показват, че дори потребители, които са върнали проблемните си устройства за замяна в магазина, получават чисто нови бройки, които проявяват абсолютно същия дефект. Към момента от компанията все още няма официален коментар или признание за проблема, което оставя отворен въпроса дали става дума за софтуерен бъг на iOS 27, или за по-дълбок хардуерен недостатък, който може да изисква мащабна сервизна кампания.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дудов

    1 0 Отговор
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    18:26 01.10.2026

  • 3 Аре само да не ме занимаваш

    0 0 Отговор
    Проблемите на поп фолка ако обичаш нали

    18:30 01.10.2026

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    1 0 Отговор
    Този скъп боклук щеше да отиде при Нокията в историята навремето, защото всички купуваха Хуавай.
    Но по демократичному наложиха санкции на Хуавай и елиминираха конкуренцията.
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    18:36 01.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.